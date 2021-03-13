Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 мар – Sputnik. В национальном финале Международного конкурса юных чтецов "Живая классика" приняли участие потрясающе талантливые ребята, заявил член жюри заслуженный артист Беларуси Андрей Душечкин.

Всего в конкурсе, прошедшем в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь, проявил свой талант 21 участник соревнования в декламации, по три от каждого региона республики.

Победителями национального отбора, которые представят Беларусь на финальном соревновании стали:

Анастасия Рождественская (Гродненская городская гимназия №11 с произведением Бориса Васильева "Пятница")

Анастасия Рождественская заняла 1 место в финале Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"

Анна Радькова (Средняя школа №25 города Могилева с произведением Юрия Яковлева "Игра в Красавицу")

© Sputnik Анна Радькова - 2 место в финале Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"

Ника Реутская (Средняя школа №4 города Иваново с произведением Максима Горького "Жизнь Клима Самгина").

© Sputnik Ника Реутская - на третьем месте в финале Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"

"В Минск приехали лучшие ребята, которые победили на региональных отборах. Я вижу потрясающе талантливых ребят, одаренных и эмоциональных", - сказал Андрей Душечкин.

По словам актера Национального академического драматического театра им. М. Горького, конкурсанты понимают серьезный материал из классической литературы. Сегодня они читали отрывки из произведений серьезных авторов.

"Я рад, потому что вижу в этом завтрашний день нашего сценического искусства, театральной среды. Это дети с достаточно серьезным потенциалом. Это, конечно, еще и уровень работы с ними педагогов, которые способны разглядеть это творческое начало", - отметил член жюри конкурса.

Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" – это соревнование по чтению вслух (декламации) отрывков из прозаических произведений русских писателей на русском языке.

© Sputnik В Минске прошел финал Международного конкурса юных чтецов "Живая классика"

Творческое состязание проходит между учащимися 5-11 классов в возрасте от 10 до 17 лет, как в России, а также еще 80 странах по всему миру.