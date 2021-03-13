Более 100 человеческих тел и органов представлены на выставке Body Worlds в Москве

Источник материала: БT

Его выставку называют передвижным моргом. А автора, немецкого анатома Гюнтера фон Хагенса, - Доктор Смерть. Именно он еще в 80-х придумал особый вид обработки человеческих тел. А потом создал музей Body Worlds, где эти тела - главные экспонаты.



Выставка уже побывала в десятках стран мира, вот впервые в Москве. Каждый раз ее сопровождали скандалы, которые, впрочем, только привлекают к ней внимание и интерес. По словам организаторов, выставка носит сугубо научный характер. Она популяризирует здоровый образ жизни, открывает возможности тела и дает повод задуматься о смысле жизни. Передвижной морг или современное искусство? Ответы искала Дарья Белоусова-Петровская.



В Москве открылась скандальная выставка Body Worlds



Еще до официального открытия выставку Body Worlds (в переводе "Мир тела") сопровождала волна критики и скандалов. Российские общественные движения писали петиции против ее проведения в Москве. Самая популярная набрала более 33 тысяч подписей. Известные артисты комментировали в Instagram, что здесь попахивает сатанизмом. РПЦ тоже выступила против проекта, но только словесно. Но ни Министерство культуры, ни власти столицы выставку не запретили, на это просто нет юридических оснований.





Денис Горшков, куратор выставки Body Worlds (Россия): "Многие люди, которые вообще не знают, что здесь находится, что здесь происходит, уже написали кучу гневных писем. Нужно сюда прийти, посмотреть и понять, что это действительно уникальная передвижная выставка, которая существует на протяжении 26 лет. Это выставка абсолютно просветительская. Причем она может быть интересна не только студентам-медикам, врачам, но и любому посетителю, потому что посмотреть на себя изнутри - это очень интересно и самое главное - здесь эстетически красиво".







Все экспонаты выставки - это настоящие человеческие тела. После смерти ткани пропитывают полимером и они приобретают свойства пластика: не разлагаются, не пахнут и гнутся. За счет этого фигурам придают всевозможные образы.



Например, благодаря скульптуре "Ныряльщица" (иначе не назовешь) можно досконально изучить, как работают мышцы человека в прыжке. А "Футболист" покажет нагрузку на сухожилия и суставы при ударе ноги о мяч. Выставка в прямом смысле дает возможность, заглянуть внутрь организма человека. Увидеть, как работают нервные окончания и кровеносная система, как образуются тромбы, так опасные для здоровья. Как выглядят чистые легкие и легкие курильщика. Исследования показали, что многие после посещения выставки начинают вести здоровый образ жизни, правильно питаться и заниматься спортом.









Ангелина Уэлли, куратор выставок Body Worlds, директор Института пластинации (Германия): "Люди, глядя на наши экспонаты, начинают по-другому относиться к себе. Понимают, что тело - это не просто бесплатный подарок от природы. О нем надо заботиться и бережно к нему относиться. Они начинают понимать, насколько наши тела хрупки и уязвимы, но гибки и жизнеспособны. Именно это заставляет людей переосмыслить свое отношение к собственному телу".



Звезда проекта "Танцы" и группы Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" в прошлом году, актер Дмитрий Красилов с огромным интересом изучил практически каждый экспонат выставки. Заглянул в себя и решил, что полностью переходить на ЗОЖ пока не собирается. Ведь, несмотря на лишний вес, более 100 кг при росте всего162 см, он невероятно пластичен. А именно это одна из причин его бешеной популярности.



Более 19 тысяч человек завещали свои тела музею Body Worlds



По словам организаторов, все тела, представленные на выставке, их владельцы завещали музею ради просвещения. С 1980 года на пластинацию после ухода из жизни дали согласия более 19 тысяч человек. Сейчас выставка Body Worlds передвижная. За последние 26 лет она побывала в 35 странах мира, в том числе и Беларуси. Ее посетило более 50 миллионов человек.



