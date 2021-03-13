|
С очередью за ухой и сожжением чучела. Как гуляли на Масленицу в Репинской усадьбе под Витебском
14.03.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предпоследний день Масленицы — в субботу, 13 марта — народный праздник отметили в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево»,
«Здравнево» прекрасно в любую погоду и любой сезон. Работники музея в праздники всегда стараются встретить гостей радушно и оригинально. Постарались они и на Масленицу: детей и взрослых вовлекли в веселые игры, конкурсы, танцы, хороводы.
И, конечно же, здесь потчевали блинами — какая же Масленица без них! Но настоящий ажиотаж вызвали не они, а уха: за наваристым рыбным супом выстроилась длинная очередь. Угощали также фирменными здравневскими настойками — вишневкой, клюковкой.
В конце праздника по традиции сожгли чучело зимы и позвали весну.
В воскресенье, 14 марта, с 11.00 до 16.00, масленичные гуляния пройдут в парке Мазурино. Организаторы подготовили концерт, представления, игры, конкурсы и викторины, спортивные соревнования, детские мастер-классы (по изготовлению масленичных оберегов, росписи пряников, выпечке блинов). В финале сожгут масленичное чучело.
Из угощений обещают блины и оладьи, мясо на гриле, шашлыки и другие блюда.
Последний день Масленицы называют Прощеным воскресеньем. С понедельника у православных начнется Великий пост, который продлится до 2 мая — праздника Пасхи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здравнево» прекрасно в любую погоду и в любой сезон. Работники музея в праздники всегда стараются встретить гостей радушно и оригинально. Постарались они и на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)