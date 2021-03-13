С очередью за ухой и сожжением чучела. Как гуляли на Масленицу в Репинской усадьбе под Витебском

Источник материала: Tut.by

В предпоследний день Масленицы — в субботу, 13 марта — народный праздник отметили в музее-усадьбе Ильи Репина «Здравнево», пишут «Народные новости Витебска».





«Здравнево» прекрасно в любую погоду и любой сезон. Работники музея в праздники всегда стараются встретить гостей радушно и оригинально. Постарались они и на Масленицу: детей и взрослых вовлекли в веселые игры, конкурсы, танцы, хороводы.

И, конечно же, здесь потчевали блинами — какая же Масленица без них! Но настоящий ажиотаж вызвали не они, а уха: за наваристым рыбным супом выстроилась длинная очередь. Угощали также фирменными здравневскими настойками — вишневкой, клюковкой.

В конце праздника по традиции сожгли чучело зимы и позвали весну.

























В воскресенье, 14 марта, с 11.00 до 16.00, масленичные гуляния пройдут в парке Мазурино. Организаторы подготовили концерт, представления, игры, конкурсы и викторины, спортивные соревнования, детские мастер-классы (по изготовлению масленичных оберегов, росписи пряников, выпечке блинов). В финале сожгут масленичное чучело.

Из угощений обещают блины и оладьи, мясо на гриле, шашлыки и другие блюда.

Последний день Масленицы называют Прощеным воскресеньем. С понедельника у православных начнется Великий пост, который продлится до 2 мая — праздника Пасхи.



























