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Масленица в Строчицах: «покорение» столба, блины и горящее чучело
14.03.2021 19:09 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В музее народной архитектуры и быта в Строчицах под Минском отметили один из самых веселых народных праздников — Масленицу. Горящее чучело, стрельба из лука, хороводы, «покорение» масленичного столба и конечно же, блины — в объективе фотографа TUT.BY Вадима Замировского.
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Горящее чучело, стрельба из лука, хороводы, покорение масленичного столба и конечно же, блины - в объективе фотографа TUT.BY Вадима Замировского.
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