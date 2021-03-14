Масленица в Строчицах: «покорение» столба, блины и горящее чучело

Источник материала: Tut.by

В музее народной архитектуры и быта в Строчицах под Минском отметили один из самых веселых народных праздников — Масленицу. Горящее чучело, стрельба из лука, хороводы, «покорение» масленичного столба и конечно же, блины — в объективе фотографа TUT.BY Вадима Замировского.



















































