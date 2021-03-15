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Обувь для коллекционных кукол изготавливает витебчанка Татьяна Левко

15.03.2021 06:19 — Новости Культуры | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

В жизни заместителя директора по учебно-­производственной работе индустриально-­педагогического колледжа ВГТУ Татьяны Левко нет самой главной специальности: как личность творческая, она постоянно развивается и учится чему-­то новому, кроме основных обязанностей по службе успевает заниматься ремесленничеством.


Уроженка Мозыря Гомельской области, Татьяна в 2001 году окончила этот колледж с красным дипломом по специальности «Производство продукции и организация общественного питания», имеет квалификацию мастера производственного обучения, техника-­технолога, повара, официанта. В 2003 году она вернулась в любимое учебное заведение уже на правах сотрудника — устроилась сначала секретарем, затем, после окончания факультета психологии ВГУ имени П. М. Машерова, работала социальным педагогом, педагогом-­психологом.

Татьяна Андреевна постоянно совершенствуется, осваивая все новые виды деятельности.

У Татьяны с мужем Дмитрием (он работает ведущим инженером-­технологом на предприятии «Энергокомплект») две дочери. Старшая Кристина уже учится в столичном технологическом университете. А младшей Виктории всего три года. С ее появлением и родилось у Татьяны новое необычное увлечение, и теперь она вместе с дочкой играет в куклы, образы которых сама же создает.

Увлечение пошивом кукольной обуви началось с того, что мама в поисках куклы для дочки в подарок мониторила сайты и остановилась на миниатюрном экземпляре испанской фирмы Паола Рэйна — удивило то, что она ароматизирована, пахнет ванилью. В последующем куклы покупала без одежды — так дешевле — и сама крючком вязала им наряды. А вот обуви не было. Именно это и подвигло Татьяну сшить первые башмачки.

Это увлечение приносит успокоение, помогает отвлечься от серьезной работы и отдохнуть, поясняет Татьяна. А в будущем снова нацелена учиться — шить комплекты одежды для кукол. Сегодня ее коллекция кукол насчитывает уже 15 экземпляров.

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: Татьяна СОЛОВЬЕВА. Фото автора.

 
 
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В жизни заместителя директора по учебно-­производственной работе индустриально-­педагогического колледжа ВГТУ Татьяны Левко нет самой главной специальности:...
 
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