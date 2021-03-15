Как любовь поссорила Сталина с Тито

Источник материала: Tut.by

Уже хорошо известно об истории разрыва СССР с Югославией в 1948 году и попытках Сталина убрать «фашиста Тито». Но была еще одна тайна между ними, которая сыграла здесь определенную роль.



Иосиф Сталин и Иосип Броз Тито. Коллаж: dw.com

Иосип Броз Тито — человек-загадка. Даже дату своего рождения он в разные времена называл разную, и имя свое писал по-разному: и Йосеф, и Йосер, и Иосиф. И по поводу происхождения полученной им в Москве в 1935 году партийной клички «Тито», ставшей второй фамилией, есть разные гипотезы.

Наконец, противоречива сама личность Тито. Родившийся и выросший в простой семье, партизан и народный герой, он обожал роскошь, строил дворцы и яхты, держал лошадей, курил дорогие сигары, носил перстень с массивным бриллиантом, ходил в белом маршальском мундире с золотым шитьем. Человек, не побоявшийся противостоять Сталину, построивший в стране «рыночный социализм», предоставивший рабочим и трудовым коллективам больше прав, чем было у них даже на закате Советского Союза, лидер «неприсоединившихся» стран, Тито оставался диктатором, всячески раздувал собственный культ, безжалостно расправлялся с политическими противниками…

В СССР — с подложными документами

Одну из тайн Иосипа Броз Тито раскрывает в своей книге «Тито. Вечный партизан» Мари-Янина Калич, профессор университета в Мюнхене, специализирующаяся на истории Восточной и Юго-Восточной Европы. Эта тайна касается жизни Тито в Москве в годы чисток и одной малоизвестной и очень личной причины его ссоры со Сталиным. Конечно, не единственной и не самой главной (были очень весомые политические разногласия и попытка Югославии освободиться от диктата Москвы). Но, судя по всему, причина эта была весьма существенной.

Иосип Броз приехал в Москву окольными путями и с поддельным паспортом после тюремного заключения (его приговорили в Югославии к пяти годам за принадлежность к запрещенной компартии и хранение огнестрельного оружия) в феврале 1935 года. Приехал, мягко говоря, не в самое удачное время. В Москве и Ленинграде уже шли аресты и бесконечные собрания, на которых изобличали «троцкистов» — в том числе и членов зарубежных компартий. Поселили Тито, который носил в Коминтерне имя «Фридрих Вальтер», в узеньком 275 номере гостиницы «Люкс» на улице Горького. Здесь жили отрезанные от внешнего (советского) мира работники Коминтерна и делегаты иностранных компартий.

В 1911 году это репрезентативное здание построил кондитер Филиппов, и с тех пор его не ремонтировали. Жившие здесь немцы-коммунисты жаловались на условия в «Люксе»: тесные комнаты без удобств, туалет в коридоре, общая кухня, грязь, крысы, баня раз в неделю… Но для Тито, выросшего в Югославии совсем в других условиях, жизнь в гостинице казалась роскошью: в «Люксе» было центральное отопление, телефон, горячая вода, газовые плиты в общих кухнях на каждом этаже, столовая, булочная, даже парикмахерская…

Спецподготовка в Москве

Чем занимался Тито в Москве? Это тоже не совсем ясно. В течение нескольких месяцев, о которых ничего не известно (Тито как будто пропал на это время), он, скорее всего, проходил спецподготовку на секретных курсах Коминтерна, где готовили разведчиков и боевиков. Это Иосипу Броз Тито, безусловно, пригодилось в партизанской борьбе с нацистами в лесах и горах Югославии во время Второй мировой войны.

Он несколько раз встречался с работниками Коминтерна, обсуждал с ними ситуацию в Югославии и в югославской компартии, составлял «характеристики» на соратников… Их были обязаны составлять все коммунисты. Но «характеристики», данные Тито и записанные в отделе кадров Исполкома Коминтерна, не были политическими доносами (чему, как подчеркивает в своей книге Мари-Янина Калич, есть достоверные свидетельства). Если он и указывал в них какие-то отрицательные качества руководителей партии, то только чисто человеческие: этот слишком во все вмешивается и тянет одеяло на себя, другой жене изменяет…

Любовь в гостинице «Люкс»

Тито и сам был в личной жизни, что называется, не без греха. В Москве он развелся со своей женой Пелагеей Белоусовой, с которой не виделся с 1929 года, когда она эмигрировала в СССР. Тито был зол на нее за то, что она фактически бросила их сына Жарко, с которым приехала в Советский Союз, пока он сидел в тюрьме в Югославии, определив мальчика в детский дом. Тот был, что называется, трудным подростком, и его вскоре перевели в спецприемник, причем Пелагея даже не знала, в какой именно. Тито не без труда разыскал сына и забрал его к себе. Но и он не мог справиться с ним: Жарко связался с компанией хулиганов, подворовывал…

Была и другая причина развода. Тито познакомился в гостинице «Люкс» с молоденькой немкой Люси Бауэр, настоящее имя которой было Иоханна Эльза Кёниг. Она родилась и выросла в Хемнице, в рабочей семье. Вступила в немецкий комсомол. Родила в 19 лет дочь. Спустя год компартия послала ее в Москву на курсы подпольщиков. Ее дочь осталась у ее родителей в Германии.

Вскоре Люси попала в список лиц, разыскиваемых гестапо, и о возвращении на родину не могло быть и речи. Она стала политэмигранткой, окончила курсы чертежниц и работала на радиозаводе в Москве. По-русски говорила с трудом, и с «товарищем Вальтером» они общались по-немецки, благо Тито знал немецкий — как и несколько других языков. Люси переехала к нему в номер 275, где уже жил Жарко. И тот неожиданно подружился с молодой мачехой и стал слушаться ее.

Трагическая судьба Люси Бауэр

Но любовь 44-летнего Тито и 22-летней Люси продолжалась недолго. 13 октября 1936 года они официально расписались, а через три дня Тито уехал за границу по поручению Георгия Димитрова — наводить порядок в югославской компартии, раздираемой фракционной борьбой. Димитров обещал Тито, что Люси и Жарко выедут к нему, как только он устроится. Этого не произошло никогда.

Первую весточку от мужа Люси получила лишь в марте 1937 года. Письмо начиналось словами: «Моя любимая малышка!» Тито писал, что делает все для того, чтобы она и Жарко как можно скорее приехали к нему. И это было правдой. Тито несколько раз писал Димитрову, умоляя похлопотать, но тот отделывался общими словами.

Люси Бауэр была арестована НКВД, как и четыре с лишним тысячи других немцев-эмигрантов, огульно объявленных «пятой колонной», шпионами, саботажниками и агентами гестапо. Ее обвиняли по пресловутой 58 статье и, хотя Люси не призналась в том, что была шпионкой, приговорили к смертной казни. 29 декабря 1937 года Люси расстреляли в Бутово.

Тито еще долго пытался узнать о ее судьбе, но и те люди, к которым он мог обратиться, один за другим исчезали. Трудно сказать, когда он узнал о смерти Люси. Он никому не рассказывал о том, что она была его женой. Но когда в 1948 году произошел разрыв со Сталиным, многие видели в поразительной стойкости, неуступчивости Тито и его бесстрашии (было ясно, что Сталин приложит все усилия, чтобы его уничтожить) не только желание национального лидера отстоять независимость Югославии, но и какие-то личные причины. Какие? Что было причиной личной неприязни Тито к Сталину? Может быть, трагическая судьба его молодой жены?