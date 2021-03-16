Лесовоз на Бобруйской и паровоз у Партизанского проспекта. Забытые виды Минска из семейного альбома

Источник материала: Tut.by

Лесовоз на улице Бобруйской, необычный вид на парк Горького и паровоз в районе Партизанского проспекта. Это подборка из семейного альбома минчан, предположительно снимки сделаны в середине 1960-х. Город в некоторых точках сильно изменился, а фотографа уже нет в живых.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались. Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!

Автор фото — Николай Трофимович Дубень. Он снимал сначала на фотоаппарат «Зоркий», а потом — на «Зенит».

Сын, приславший снимки, предполагают, что они сделаны в середине 1960-х. В кадры попали и центр города, и застройка в районе Автозавода.



Улица Бобруйская. Слева строится здание физического факультета БГУ. Трамвайные пути еще не отнесены правее, за сквер. Вдали виднеется здание автовокзала, которого больше нет



Одно из зданий железнодорожного вокзала в Минске, теперь там международные кассы



Автобусная остановка рядом с Красным костелом. Обратите внимание, что культовое здание — без крестов. Немного позади храма виднеется деревянная частная застройка, которая была прямо у Дома правительства



Проспект, спуск к Свислочи. Слева — здание Министерства обороны (сейчас прописано по Независимости, 27). Обратите внимание, сколько деревьев вдоль проспекта



Видны дома по Партизанскому проспекту 80, 82 и 84. Прямо перед нами — переезд заводской железной дороги, которого больше нет. А по рельсам вагоны тянет паровоз!



В пятиэтажке на этом снимке можно распознать дом по Партизанскому проспекту, 86, который стоит недалеко от пересечения проспекта с улицей Кабушкина. Здесь тоже видны рельсы заводской железной дороги, которой на этом участке уже нет



Дома по Партизанскому проспекту, 104 (справа) и 106. Рядом с ними был некий небольшой павильон — помните, что там продавалось? И, судя по фото, вдоль этого участка Партизанского проспекта был бульвар — посмотрите, сколько деревьев!



В центре видна двухэтажная сталинка с колоннами на улице Челюскинцев. Рядом с ней по обе стороны — крыши таких же необычных домов. Они сохранились до сих пор, современные адреса: Челюскинцев, 18, 20, 22,



Угол дома по проспекту Партизанскому, 106, с башней. На входе в сквер видна надпись: «Минскому автозаводу — 20 лет», значит, год съемки этого фото — 1964-й



Вид на карусели в парке Горького. Это единственное цветное фото Николая Дубеня, которое нам прислали. Видны дома по улице Фрунзе, 9 и 7. Поможете угадать, в каком году снято?