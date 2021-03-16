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Лучшие фильмы Бернардо Бертолуччи
16.03.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Режиссер любил пробовать себя в различных жанрах, придумывать необычные сюжеты и наполнять их своим смыслом. Поклонники творчества режиссера сходятся во мнении, что его работы наполнены особой глубиной, которую невозможно перепутать ни с чем.
"Снимать — значит жить, а жить — значит снимать. Это очень просто: нужно в течение одной секунды посмотреть на предмет, на лицо и суметь увидеть его двадцать четыре раза. В этом весь секрет", — писал Бертолуччи.
Sputnik собрал подборку лучших киноработ великого кинорежиссера.
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