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Лучшие фильмы Бернардо Бертолуччи

16.03.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Режиссер любил пробовать себя в различных жанрах, придумывать необычные сюжеты и наполнять их своим смыслом. Поклонники творчества режиссера сходятся во мнении, что его работы наполнены особой глубиной, которую невозможно перепутать ни с чем.

"Снимать — значит жить, а жить — значит снимать. Это очень просто: нужно в течение одной секунды посмотреть на предмет, на лицо и суметь увидеть его двадцать четыре раза. В этом весь секрет", — писал Бертолуччи.

Sputnik собрал подборку лучших киноработ великого кинорежиссера.

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