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Последователи Малевича в Центре современных искусств

16.03.2021 10:35 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Холл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на концептуальную абстракцию доставил в Минск создатель Музея авангарда в Москве. Выпускник Всероссийского института кинематографии Антон Кетов придумывает декорации к спектаклям, а на авторскую выставку его вдохновили живопись Малевича и проект летающего города Крутикова. Идея - в идеальном мире без излишеств, его собирал автор в этих стенах с нуля. 

До начала мая весь первый этаж Центра отдали под абстракцию

Буквально за стенкой - взгляд на супрематизм Малевича от белорусского художника Александра Малея. Космические 3D-инсталляции аргументированы: сам автор лично дает каждому арт-объекту научное обоснование.

 
Теги: Минск
 
 
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Холл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на...
 
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