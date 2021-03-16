|
Последователи Малевича в Центре современных искусств
16.03.2021 10:35 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTХолл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на концептуальную абстракцию доставил в Минск создатель Музея авангарда в Москве. Выпускник Всероссийского института кинематографии Антон Кетов придумывает декорации к спектаклям, а на авторскую выставку его вдохновили живопись Малевича и проект летающего города Крутикова. Идея - в идеальном мире без излишеств, его собирал автор в этих стенах с нуля.
До начала мая весь первый этаж Центра отдали под абстракциюБуквально за стенкой - взгляд на супрематизм Малевича от белорусского художника Александра Малея. Космические 3D-инсталляции аргументированы: сам автор лично дает каждому арт-объекту научное обоснование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Холл Национального центра современных искусств оформили московскими линиями и углами. Это первая выставочная посылка из зарубежья после локдауна. Свой взгляд на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)