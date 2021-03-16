Умер актер, сыгравший злодея в фильме о Бонде

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 мар – Sputnik. Американский актер Яфет Фредерик Котто, прославившийся ролью злодея в фильме о Джеймсе Бонде "Живи и дай умереть", скончался. Об этом сообщила супруга Котто Тесси Синахон в социальных сетях.

Актер был трижды женат, вместе с последней супругой он прожил 24 года. От разных браков у Котто осталось пятеро детей.

"Он умер вчера вечером, примерно в 22:30 по филиппинскому времени (17:30 по мск –Sputnik) … Покойся с миром, дорогой, я буду скучать по тебе каждый день, мой лучший друг, моя судьба. Я люблю тебя, и ты всегда будешь в моем сердце. До нашей новой встречи!", - написала Синахон.

Яфет Фредерик Котто родился в Нью-Йорке 15 марта 1939 года, его родители были эмигрантами из Африки. При рождении актеру дали имя Njoki Manga Bell. Котто начал заниматься актерским ремеслом в 16 лет. Увлечение театральной студией переросло в карьеру и с 19 лет он уже играл на сцене.

Котто прославился ролью в фильме о Джеймсе Бонде. В восьмой части Бондианы "Живи и дай умереть" (1973 г.) он сыграл злодея наркобарона Канангу. Кроме того, Котто известен по роли Паркера в фильме "Чужой".

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