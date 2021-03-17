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Почему 30 лет назад белорусы проголосовали за сохранение СССР, но не защищали его. Мнение
17.03.2021 08:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. Жители Беларуси массово проголосовали «за», но уже в декабре Союз прекратил существование. Почему так произошло?
На первый взгляд, референдум завершился триумфальной победой сторонников сохранения СССР. Всего по стране «за Союз» проголосовали 77,85%, против — 22,15%. В Беларуси результаты были еще более впечатляющими. За — 82,7%, против — 16,1%.
Неудивительно, что коммунисты искренне считали Беловежские соглашения и последовавший за ними распад СССР результатом предательства со стороны советской верхушки, заговора с участием США и т.д. — разного рода конспирологических теорий хватает.
Но итоги референдума — последнее, к чему нужно апеллировать, когда объясняешь события 1991 года. И вот почему.
Согласитесь, от формулировки вопроса зачастую и зависит ответ. Сравните два варианта: «Ты же выйдешь за меня замуж?» и «Ты же не выйдешь за меня замуж?». Вряд ли во втором случае какая-то из девушек ответит положительно. А ведь вопрос-то об одном и том же предложении. И на оба вопроса можно ответить и да, и нет.
Как корректно сформулировать вопрос для всесоюзного референдума? Один из вариантов мог бы звучать так: «Вы за сохранение СССР?» Достаточно нейтрально и вполне корректно. Хотя он все равно был бы выгоден коммунистам. Ведь поставь на голосование вопрос — «Вы за провозглашение независимости Беларуси (Украины, Казахстана и т.д.)?» — положительных ответов было бы больше.
Но советские власти выбрали самый неудачный вариант. Знаете, как был сформулирован вопрос, который включили в бюллетень? «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Как еще ответить на этот вопрос? Разумеется, положительно, ведь избирателям обещают рай на земле. Отрицательный ответ как бы и не предусмотрен.
Но сразу же возникает множество вопросов.
Как определить степень равноправия и его пределы? Ведь Новоогаревский процесс, во время которого и обсуждался новый союзный договор, начался лишь в апреле 1991-го. О формате «обновленной федерации» никто тогда не знал.
Могут ли суверенные республики находиться в составе федерации, в формате которой необходимо отдавать значительную часть полномочий центру? Это взаимоисключающие понятия. Тогда надо говорить либо о полноценном суверенитете, либо о полноценной федерации.
Да и как можно гарантировать «права и свободы» в полной мере? Кто даст гарантию этому? А если не в полной, то уже не считается?
Второй момент. Из 15 республик в мартовском референдуме участвовали жители девяти. Шесть республик — Литва, Латвия и Эстония, Грузия и Армения, а также Молдова — отказались его проводить. Но и это еще не все.
В Казахстане вопрос переформулировали. Он звучал так: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза ССР как Союза равноправных суверенных государств?» Заметьте, не республик, а государств, что в будущем давало пространство для политического маневра.
В Украине в бюллетень включили еще один вопрос. «Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских суверенных государств на основе Декларации о государственном суверенитете Украины? «Да» или «Нет». Большинство избирателей (более 80%) проголосовали «за». Но в декларации шла речь о «верховенстве Конституции и законов Республики на своей территории». А союзный Центр настаивал, что приоритет имеют общесоветские законы. И в этой республике слово «социалистических» исчезло в бюллетене из аббревиатуры.
Третий момент. Любой референдум предусматривает полноценное обсуждение вопросов, которые выносятся на голосование. В 1991 году этого сделано не было. Государственные СМИ всячески «топили» за Союз. Попытки высказать альтернативную точку зрения всячески пресекались. Например, депутат Верховного Совета Беларуси Валентин Голубев резко
В итоге в БССР в избирательные списки были внесены почти 7 млн 355 тысяч белорусов. До участков добрались почти 6 млн 127 тысяч (то есть 1,2 млн даже не пришли голосовать). 986 тысяч проголосовали против Союза (и это при условии монополии госСМИ). 5 млн 69 тысяч — за.
Но за какой Союз голосовали эти люди? За старый, с доминированием КПСС или за новый с многопартийностью? За унитарную страну, федерацию или конфедерацию? Ведь если речь шла о суверенных государствах, а не о республиках, это была именно конфедерация. Тогда какой Союз они должны были защищать в декабре 1991-го?
В итоге мартовское голосование 30-летней давности оказалось скорее пропагандистской акцией со стороны властей, которая на том этапе увенчалась успехом. Но пройдет две недели и на площадь Независимости (тогда Ленина) выйдут тысячи рабочих минских заводов — начнется серия забастовок. А после августовского путча того же 1991 года будет запрещена компартия и реформирован КГБ. И окажется, что СССР держался именно на этой спайке. Из Союза вынут стержень — и он окажется нежизнеспособным.
30 лет спустя итоги того голосования интересны скорее фиксацией состояния, в котором тогда находилось белорусское общество. Литва, Латвия и Эстония, которые мечтали о независимости, к тому времени уже пережили
В декабре 1991 года руководители республики подпишут Беловежские соглашения, но в Беларуси не пройдет ни одной крупной акции в защиту умирающей империи. Защищать тогда было уже нечего: СССР практически не существовал. Да и какой Союз нужно было защищать, тоже было непонятно.
Причем, пожелай российское руководство сохранить Союз, мы бы обязательно остались в его составе. Ведь большинство было «за» (если не на словах, то как минимум ментально). Но защищать власть, дискредитировавшую себя действиями после Чернобыля, никто не хотел. Проявлять активность — тоже. И партизаны-белорусы — согласно логике истории, но, возможно, вопреки своим желаниям — молча согласились на независимость страны, за которую для них боролось активное меньшинство.
Но логика истории проявляется не только в этом. Именно поэтому наша нация — вымахавшая словно подросток во время переходного возраста — вынуждена так мучительно решать вопросы, которые казались ей неважными 30 лет назад.
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30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР. Жители Беларуси массово проголосовали «за», но уже в декабре Союз прекратил...
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