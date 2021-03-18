100 лет назад Беларусь разделили на две части. Как так случилось и к чему привело

Источник материала: Tut.by

100 лет назад, 18 марта 1921 года, был заключен позорный Рижский мир. По нему западная часть Беларуси отошла к Польше, восточная уже находилась в составе России. Объясняем, почему именно так закончилась советско-польская война, были ли возможны альтернативные условия и какую роль Рижский мир сыграл в истории Беларуси.

Денис МартиновичРедактор отдела «Кругозор», кандидат исторических наук

Почему был заключен Рижский мир?

Рижский мир — итог советско-польской войны 1919−1921 годов.

После Октябрьской революции, за два года до начала войны, Польша провозгласила свою независимость. Большевики ее признали. Более того, Ленин подписал декрет, согласно которому отменил все договоры и акты Российской империи о разделах Речи Посполитой (РП, федеративное государство, в разделах которого в конце 18 века участвовала и Россия).

Но вскоре оказалось, что территориальные претензии обеих сторон несовместимы. Поляки стремились восстановить РП (некоторые политики выступали за полное включение белорусских земель в новое государство, другие — за создание федерации государств под гегемонией Польши). Большевики стремились восстановить контроль над бывшими территориями Российской империи и советизировать их. Позже ставка была сделана на советизацию Польши и мировую революцию в Европе.

Война началась в январе 1919 года. Успех сопутствовал то одной, то другой стороне (поляки доходили до Березины и Западной Двины, большевики — до Варшавы). В конце концов стало понятно, что ни одна страна не может добиться решительного перелома в войне. В августе 1920-го в Минске начались предварительные переговоры, которые в следующем месяце были перенесены в Ригу на нейтральную территорию. В октябре 1920-го было заключено перемирие: боевые действия прекратились.

На каких позициях стояли Польша и Советская Россия?



Карикатура 1921 года на «позорный рижский раздел Беларуси между Польшей и большевиками». Изображение: wikimedia.org

Большевики настаивали, что при определении границ должен учитываться принцип самоопределения народов. Они предлагали Польше признать независимость Беларуси и Украины и допустить их представителей к переговорам. Большевики ничего не теряли: на тот момент БССР и УССР являлись советскими республиками, их полностью контролировала Москва.

Советская делегация настаивала на границе по «линии Керзона» (ее предложил английский министр иностранных дел лорд Керзон. После Второй мировой войны граница между СССР и Польшей прошла примерно по этой линии. — Прим. TUT.BY).

Поляки отказались. Наши западные соседи хотели вести переговоры непосредственно с Москвой. Как отмечают авторы «Гісторыі Беларусі» (ее авторы — сотрудники Института истории НАН Беларуси), тогда претензии Беларуси и Украины были бы неактуальны, а целью мирного договора было бы восстановление принципов исторической справедливости. Это символизировало бы окончание вековой борьбы Польши и России за эти земли.

Первоначально поляки настаивали на границе по линии «немецких окопов»: во время Первой мировой российско-немецкий фронт на несколько лет стабилизировался на линии Двинск (теперь Динабург) — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. В таком случае в состав Польши входили бы Виленская, Гродненская и часть Минской губернии.

Как проходили переговоры? Участвовали ли в них белорусы?



Польская и большевистская пограничные комиссии определяют «рижскую границу» под Радошковичами. Весна 1921 года. Фото: архив Игоря Мельникова

Большевики все же смогли частично настоять на своем: украинская делегация была допущена к переговорам. Но согласиться с присутствием белорусов поляки категорически отказались, поскольку в первую очередь претендовали на белорусские земли.

В итоге 10 сентября 1920-го Военно-революционный комитет ССРБ (временный орган власти в республике, которая сначала называлась не БССР, а ССРБ. — Прим. TUT.BY) выдал РСФСР бессрочный мандат на ведение переговоров от имени Беларуси. Перед заключением Рижского мира большевики еще раз предложили пригласить белорусов. Поляки отказались, но Москва и не настаивала. Почему?

Присутствие белорусов было невыгодно и им. В письме в ЦК Российской коммунистической партии (большевиков) нарком (то есть министр) иностранных дел Георгий Чичерин открыто объяснял свои мотивы: «В Беларуси на уездных съездах уже поднимались вопросы о том, что она разрезана новой границей и что надо заявлять о необходимости возвращения Польской Беларуси и Литовской Беларуси. Так что в случае появления непосредственно белорусской делегации в Риге она там перевернет все наши дипломатические комбинации».

Существовало и другое обстоятельство. Еще в 1919-м большевики передали в состав РСФСР восточную Беларусь (Витебщину, Могилевщину и Гомельщину), которую на тот момент так и не вернули. Если бы белорусы попали на переговоры, поляки могли использовать это обстоятельство в свою пользу.

Поэтому переговоры в Риге прошли без участия белорусов — как коммунистов из БССР, так и без делегации от представителей Белорусской народной республики (БНР). Против их присутствия выступили как поляки, так и большевики.

В итоге Беларусь стала разменной монетой в их политических играх. Например, доктор исторических наук Григорий Лазько рассказывал о ситуации, случившейся в начале октября 1920 года. Тогда Польша хотела получить железнодорожную линию Лида-Сарны. Глава польской делегации на переговорах Домбский встретился с руководителем советской делегации Иоффе. Он заявил, что если эту ветку не передадут полякам, то возможен следующий вариант: польские и советские войска отведут на 25 км от белорусской этнической территории, к западу от Буга и на Смоленщину. А поляки, мол, в таком случае поддержат БНР. Советская делегация связалась с Москвой, откуда пришел ответ: уступить железную дорогу, но не соглашаться на отвод войск. Фактически такие предложения были формой шантажа. Ведь польской и советской элите не был нужен серьезный конкурент по соседству.

Каковы были условия Рижского мира?



Карта Восточной Европы по Рижскому мирному договору. Фото: history-belarus.by

Рижский мирный договор был заключен 18 марта 1921-го. По нему Польша и РСФСР признали независимость Украины и Беларуси. Но значительная часть территории этих республик отошла к Польше. Что касается нас, то речь шла почти о половине этнической территории Беларуси.

Противоборствующие страны отказались от всяких претензий на земли, которые потеряли. Они гарантировали «полное уважение государственного суверенитета другой стороны и воздержание от всякого вмешательства в ее внутренние дела, в частности от агитации, пропаганды и всякого рода интервенций, либо их поддержки».

«Обе договаривающиеся стороны обязуются не создавать и не поддерживать организаций, имеющих целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной, либо покушающихся на ею территориальную целость, либо подготовляющих ниспровержение ее государственного или общественного строя путем насилия, равно как и организаций, приписывающих себе роль правительства другой стороны или части ее территории. Ввиду этого стороны обязуются не разрешать пребывания на своей территории таких организаций, их официальных представительств и иных органов, запретить вербовку, равно как и ввоз на свою территорию и провоз через свою территорию вооруженных сил, оружия, боевых припасов, амуниций и всякого рода военных материалов, предназначенных для этих организаций».

Также Польша и Россия гарантировали национальным меньшинствам «все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов».

«Лица русской, украинской и белорусской национальности в Польше имеют право в пределах внутреннего законодательства культивировать свой родной язык, организовывать и поддерживать свои школы, развивать свою культуру и образовывать с этой целью общества и союзы. Этими же правами в пределах внутреннего законодательства будут пользоваться лица польской национальности, находящиеся в России, Украине и Белоруссии».

Польша и Советская Россия взаимно отказались от возмещения военных расходов и убытков. Но при этом Россия и Украина должны были выплатить Польше 30 млн золотых рублей в золотых монетах или слитках. Причина — «активное участие земель Польской Республики в хозяйственной жизни бывшей Российской Империи».

Как белорусы отреагировали на Рижский мир



Солдаты Войска Польского у первых польских пограничных столбов. Весна 1921 года, Беларусь. Фото: архив Игоря Мельникова

Раздел страны вызвал шок у белорусов.

Нас падзялілі — хто? Чужаніцы,

Цёмных дарог махляры.

К чорту іх межы! К д’яблу граніцы!

Нашы тут гоні, бары!

Якуб Колас, «Беларускаму народу»

На раздел страны год спустя откликнулся и пролетарский поэт Михась Чарот.

Заціхла бура, і сонца гляне

Над родным краем балот і ніў,

К жыццю наш вольны край паўстане

І свету скажа, што ён шчэ жыў.

Няхай і стогне, няхай і плача.

Слязьмі хай мые падзелаў след,

Як моцным стане — у бой паскача

І крыўду скажа на цэлы свет.

Міхась Чарот, «Заціхла бура, і сонца гляне»

За единую Беларусь выступали и представители белорусского национального движения, и белорусские большевики, хотя среди них большинство представляли другие национальности.

Руководитель компартии БССР Вильгельм Кнорин заявил, что этот мир «патрэбны для перамогі рэвалюцыі, для усёй вялікай Савецкай Расійскай Федэрацыі. Для інтарэсаў працоўных мы павінны ахвяраваць сваімі мясцовымі, маленькімі інтарэсамі». При этом Кнорин не сомневался, что скоро Беларусь будет единой. Один из руководителей БССР Александр Червяков утверждал, что «рэвалюцыя ў Польшчы набліжаецца і верне Беларусі адарваную частку яе тэрыторыі».

Выполнялись ли условия Рижского мирного договора?



Фото: архив Игоря Мельникова

И Польша, и Советская Россия (затем СССР) систематически нарушали мирный договор.

Именно СССР поддерживал партизанское движение в Западной Беларуси (в первой половине 1920-х годов), спонcировал просоветские организации (например, Коммунистическую партию Западной Беларуси, которая в числе прочего выступала за объединение всех белорусских земель в единую БССР).

Одновременно Польша совершенно не обеспечивала для белорусов «свободное развитие культуры, языка и выполнения религиозных обрядов». Если до включения в состав Польши работало 359 белорусских школ, то в 1939-м, согласно данным официальной статистики, их насчитывалось около 5. Речь шла об ассимиляции и ополячивании белорусов. К тому же белорусов редко принимали на работу в госучреждения. Они слабо могли влиять на развитие своего региона.

Фактически события сентября 1939 года, когда СССР напал на Польшу, были нарушением Рижского мирного договора. Но в 1921-м он был заключен без присутствия белорусов. Поэтому можно говорить скорее о нарушении документа, заключенного незаконно.

Как Рижский мир повлиял на Беларусь?



Юзеф Пилсудский, создатель польского государства после Первой мировой войны. Фото: wikipedia.org

Беларусь почти на 20 лет оказалась разделенной и развивалась в совершенно разных условиях.

В 1920-е годы жители восточной Беларуси воспользоваться плодами белорусизации (учиться на белорусском, читать книги на родном языке). Но затем их ждала насильственная коллективизация, массовые репрессии, русификация, отсутствие свободы в передвижении и т.д. Эти белорусы оказались в тоталитарном государстве.

Жители западной Беларуси оказались в авторитарном государстве, где столкнулись с полонизацией в культуре и образовании. Наши соотечественники не были представлены в органах власти, судьба их региона решилась польскими чиновниками без них.

Но при этом «западные» белорусы сохранили личную свободу, они могли уехать из страны. Коллективизация в этом регионе завершилась лишь в конце 1940-х годов. Поэтому у многих «западных» белорусов сохранилось уважение к частной собственности, а значит, и большую открытость к рыночной экономике. В этой части страны куда в большей степени, чем на востоке, сохранились памятники архитектуры и т.д.

Различия между Западной и Восточной Беларусью постепенно сглаживаются. Но даже на президентских выборах 1994 года Зенон Позняк и Станислав Шушкевич, которые представляли демократический лагерь, набрали больше голосов в западной, чем в восточной части страны. Рижский мир (точнее, его последствия) продолжали влиять на жизни белорусов и спустя семь десятилетий после его ратификации.

Когда Рижский мирный договор утратил силу?



Народное собрание в Белостоке. Оно приняло декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав БССР. Фото: Национальный архив Республики Беларусь

Восточные земли Беларуси удалось вернуть в 1924 и 1926 годах после неоднократных просьб в адрес союзного руководства. А вот Западная Беларусь стала частью БССР лишь тогда, когда Сталин заключил союз с Гитлером.

17 сентября Красная армия перешла советско-польскую границу, после чего Рижский мир утратил силу. 14 ноября 1939-го на внеочередной сессии Верховного Совета республики Западная Беларусь официально стала частью БССР. В этом году на сайте Всебелорусского народного собрания было объявлено голосование за «День народного единства». В качестве двух вариантов были предложены именно эти две даты. Правда, итоги голосования до сих пор неизвестны.