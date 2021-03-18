Ваш ребенок любит смотреть телевизор? Мы нашли полезный канал для его развития

Источник материала: Tut.by

В помощь всем, кто не любит тратить время впустую, даже залипая на видео в интернете, мы совместно с Samsung QLED 8K запустили проект «Полезный телевизор» , где рассказываем об образовательных YouTube-каналах, позволяющих развлекаться с пользой.

Делать это можно в любом возрасте, поэтому продолжаем проект беседой с автором обучающего канала для детей «Моя звездочка» Натальей Нигай. Героиня учит самых маленьких отличать треугольник от овала и помогает запомнить, как же именно говорит котик.

«Сын стал моей целевой аудиторией»

— Как появился канал?

— Всё началось с рождения моего сына. Я сразу же увлеклась всякими обучающими и развивающими методиками. Больше всего меня заинтересовали карточки Домана, которые, на самом деле, знакомы каждому человеку. Это обычные картинки, где нарисован, например, арбуз, а внизу подписано — «Арбуз». Показываешь ребенку такую карточку, называешь слово — ребенок запоминает образ и соотносит его с текстом. Так информация лучше откладывается в голове, и малыши со временем начинают быстрее читать.

Я полезла в интернет искать, что можно показать ребенку на эту тему. Тогда, в 2016 году, ничего толкового особо не нашла. Решила, что сделаю полезные видео сама.



Наталья Нигай

— Как придумываете идеи для новых видео?

— Сперва я занималась только карточками Домана, разбавляла их видеорядом. Чуть позже поняла, что тема с карточками немного узкая. И в плане идей для видео стала ориентироваться на интересы сына — он стал моей целевой аудиторией. Параллельно с его взрослением на канале появлялись ролики про алфавит, геометрические фигуры. И аудитория, конечно, значительно выросла. Правда, сейчас сыну уже шесть лет, ему это стало не так интересно и он как-то исключился из списка моих зрителей.

Телевизоры Samsung QLED 8K с безграничным экраном, разрешением 33 миллиона пикселей и потрясающей четкостью изображения помогут даже самым неусидчивым малышам увлечься познавательным видео.

«Могла бы заработать гораздо больше, если бы не заботилась о психике малышей»

— Ведение канала занимает много времени? Родные не жалуются, что вы вечно пропадаете за компьютером?

— Вначале я мало внимания уделяла каналу, выпускала по одному ролику раз в три месяца. У меня была другая работа и совсем не хватало времени. Трудно было понять принципы самого YouTube, настроить его. Поэтому первые сто тысяч подписчиков я набирала аж четыре года. А когда поняла, что хочу заниматься только каналом, составила график публикаций и серьезно взялась за работу, заметила результат.

Конечно, родные иногда жалуются, что это занимает столько времени. Потому что на создание только одного видео у меня уходит три-четыре полноценных рабочих дня. С самого утра и до вечера (а иногда и дольше) я создаю ролики.

— Думали когда-нибудь, что детский YouTube-канал станет основной работой?

— Я монетизировала канал с самого начала и даже получала с него какие-то деньги, но совсем небольшие. Потом несколько видео внезапно выстрелили, и я подхватила волну. Заметила, что в этом деле вложенное время прямо пропорционально получению прибыли. Сейчас даже хочу нанять себе помощника, чтобы увеличить скорость создания и выхода видео.

В комментариях однажды написали: «Вы лучше расскажите, сколько вы на нас денег заработали». Меня это даже повеселило. Но ответить могу так: «Могла бы заработать гораздо больше, если бы не заботилась о психике малышей». Потому что, к сожалению, до сих пор существует очень много каналов, где детям показывают настоящий треш-контент вроде Свинки Пеппы с кровавыми глазами. Там сотни миллионов просмотров. Люди хорошо зарабатывают, но им всё равно, что будет с детьми после увиденного. А я хочу делать контент, который будет не просто невреден, а, в первую очередь, полезен.

— Производство таких анимационных видео — затратное дело?

— Около 80 долларов в месяц уходит на различные сервисы с видео и изображениями. Сейчас всё защищено авторскими правами, и без лицензии никак: вам отключат монетизацию или просто забанят.

— Ваша предыдущая профессия была как-то связана с созданием контента? Или пришлось учиться с нуля?

— Я профессиональная певица, но мне всегда нравилось рисовать. С программами для создания роликов я разобралась сама: сейчас, чтобы сделать одно видео, использую вместе и Photoshop, и Premiere Pro, и After Effects, и Illustrator, и Audition.

Мои любимые ролики — это те, где я сама анимирую персонажей. Беру 2D изображения и сама их оживляю. Когда предстоит работа на этом этапе, я просыпаюсь утром, наливаю кофе и скорее бегу к компьютеру с мыслью «Сейчас как порисую!»

«Авторам детского контента приходится в разы сложнее»

— Развивать детский YouTube-канал тяжелее? Какие есть особенности?

— Примерно год назад YouTube ввел очень серьезные ограничения для детского контента. Нам отключили таргетированную рекламу, уведомления, комментарии и лишили возможности делать конечные заставки, которые помогали перевести зрителя на другие ролики твоего авторства. Большинство этих ограничений связаны с законом о защите конфиденциальности детей в интернете, который приняли в США. И сделано это для того, чтобы сайт не мог собирать информацию о детях без ведома их родителей.

Изменения отразились на развитии проекта, в том числе и на его финансовой стороне. Я знаю, что некоторые детские каналы и вовсе перестали существовать.

— У вас есть еще три канала с таким же контентом: на английском, испанском и польском. Почему выбрали именно эти языки?

— С английским и испанским всё понятно — это очень распространенные языки. Еще оказалось, что среди поляков есть спрос на детские развивающие видео, а предложения как такового нет. Теперь очень хочу сделать локализацию на белорусском языке, ведь у меня много зрителей из Беларуси.

Озвучиваю эти видео, конечно, не я. Помогают платные программы, которые переводят звуковые файлы настолько качественно, что любая фраза звучит очень правдоподобно — не распознать, что это робот.

— Учитывая растущую моду на детские «развивашки», каналы-конкуренты у вас появились?

— Да, и это отлично, я только за здоровую конкуренцию. Но некоторые люди просто копируют мой контент. Это обидно не только из-за факта плагиата. Я вижу, что у многих и правда есть талант, стремление, знаю, сколько труда они вложили. И не понимаю, зачем эти ресурсы тратятся на копирование.

— Как планируете развивать канал дальше?

— Уже сейчас контент на канале начал меняться. Теперь там много видео с животными. И я планирую развиваться как раз в этой тематике, обучая детей.

Сейчас мне нравится делать видео на основе популярной методики Монтессори. Она нацелена на визуальное восприятие ребенка, когда ему предлагается, к примеру, сопоставить силуэт с картинкой или определить, какое животное издает определенный звук.

Развиваться и расти мне есть куда. Уверена, что детский контент всегда будет актуален — одни малыши вырастают, на смену им приходят другие. Но что меня радует больше всего, так это то, что есть и всегда будут родители, которые заботятся о том, чтобы их дети смотрели не только веселые, но и полезные видео.

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