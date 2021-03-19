Геноцид белорусов во время войны. Объясняем, что это, кто стал его жертвой и зачем возбуждать уголовное дело

Источник материала: Tut.by

18 марта глава Генпрокуратуры Беларуси Андрей Швед заявил , что его ведомство планирует возбудить уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Объясняем, что такое геноцид, сколько белорусов погибло во время войны и чем объясняется эта инициатива.



Картина Валентина Волкова «Освобождение Минска», которое случилось в 1944 году

Что заявила Генпрокуратура?

— Генеральная прокуратура несколько месяцев назад начала работу, направленную на то, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны. Сегодня об этом доложено главе государства. Работа эта продолжается совместно с иными государственными органами, Академией наук, с архивами. И мы говорим о том, что в ближайшее время такой вопрос будет рассмотрен, — сказал Швед.

Он также сообщил, что Генпрокуратура совместно с парламентом подготовила законопроект, направленный на противодействие героизации нацизма.

Что такое геноцид?

Если ответить максимально просто, то геноцид — это уничтожение людей определенной нации, этноса, расы или религии.

Уголовный кодекс Беларуси (статья 127) характеризует геноцид как «действия, совершаемые с целью планомерного уничтожения полностью или частично какой-либо расовой, национальной, этнической, религиозной группы или группы, определенной на основе любого другого произвольного критерия, путем убийства членов такой группы или причинения им тяжких телесных повреждений, либо умышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение такой группы, либо насильственной передачи детей из одной этнической группы в другую, либо принятия мер по воспрепятствованию деторождения в среде такой группы».

Он наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати пяти лет, или пожизненным заключением, или смертной казнью.

По белорусскому УК геноцид не имеет сроков давности.

Добавим, что этот термин появился благодаря уроженцу Беларуси. Рафаэль Лемкин , который родился на территории современного Зельвенского района Гродненской области, ввел в международное право понятие «геноцид». Его коллега Герш Лаутерпахт ввел формулировку «преступление против человечности». Это произошло в 1945 году в связи с Нюрнбергским трибуналом.

Сколько белорусов погибли во время войны?



Белорусские партизаны. Фото: wikipedia.org

Точное число потерь белорусского населения до сих пор неизвестно. По сути, любая озвученная цифра воспринимается оппонентами как политизированная. Человека, который ее высчитал, обвиняют либо в преуменьшении зверств гитлеровского режима, либо, наоборот, в стремлении завысить цифры того, что было. Поэтому разбежка весьма значительная.

Как отмечается на сайте «Архивы Беларуси», если до войны в Беларуси в ее нынешних границах проживали 9,2 млн человек, то в конце 1944 года — 6,3 млн человек.

— По данным ЧГК (Чрезвычайной государственной комиссии. — Прим. TUT.BY) по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, всего на территории БССР убито 2 219 316 человек гражданского населения и военнопленных. Однако впоследствии выяснилось, что сведения о людских потерях по ряду районов были значительно занижены и что данные по некоторым лагерям для военнопленных — неточные. В эту цифру не включены пропавшие без вести или попавшие в плен и погибшие там бойцы Красной армии из числа белорусских жителей. Не учтены также вывезенные в Германию и погибшие там мирные жители. В настоящее время некоторые исследователи считают, что с учетом косвенных потерь за годы Великой Отечественной войны погибло от 2,5 до 3 и более млн жителей Беларуси, т.е. не менее чем каждый третий.

Ради объективности приведем и данные зарубежных историков, которые в целом называют меньшие цифры, чем их белорусские коллеги (данные цитируются по работе «Беларусь у кантэксце германскай гістарыяграфіі гісторыі Другой сусветнай вайны». Ее автор Сергей Новиков — один из самых авторитетных специалистов по этой проблеме).

Так, историк Б. Кьяри называет цифру в 1,6 млн, Х. Герлах — 1,6−1,7 млн. В начале 1990-х Х. Ленгард писал о 2,2 млн белорусов. Польский исследователь М. Иванов пишет о как минимум 3,4 млн погибших жителей (1,4 млн мирных жителей без учета евреев, 800 тысяч погибших на фронте, не менее 350 тысяч — в плену, 100 тысяч — в партизанах, Армии Крайовой, 650 тысяч евреев и т.д.). То есть каждый третий.

Согласитесь: какими бы ни были эти цифры, они ужасны.

По данным сайта «Архивы Беларуси», прямой материальный ущерб исчислялся 75 млрд рублей (в ценах 1941 года), что в 35 раз превышало довоенный бюджет республики. Белорусская экономика была отброшена на уровень 1913 года.

Вы бачылі лес,

дзе прагал скразны?

Скажыце, вы бачылі бор той,

дзе кожнай другой няма сасны

ці сама меней — чацвёртай?

Тое ж было з народам маім.

Сякера ваеннай навалы

прайшлася бязлітасна па ім,

і — прагалы, прагалы.

Анатоль Вярцінскі, «Рэквіем па кожным чацвёртым»

Великая Отечественная война (и в целом Вторая мировая) стала без преувеличения самой страшной катастрофой за всю историю Беларуси.

Уничтожение белорусов является геноцидом?

Да. Не каждая война является геноцидом. Но действия нацистов во время Второй мировой войны подпадают под эту категорию.

Под видом борьбы с партизанами нацисты провели более 140 крупных карательных операций, во время которых проявилась тактика геноцида и «выжженной земли». Часто они получали романтические названия — вроде «Зимнее волшебство», которое проводилось в феврале — апреле 1943 года. Тогда, по немецким данным, были убиты 3,9 тысячи мирных жителей. По подсчетам современных российских историков речь идет о 10−12 тысячах уничтоженных мирных граждан.

Во время таких операций были уничтожены многие населенные пункты. В литературе встречаются разные цифры. Приведем данные по «Гісторыі Беларусі», написанной сотрудниками Института истории НАН Беларуси. Как отмечает исследователь Алексей Литвин, во время карательных операций были сожжены 5454 деревни. Судьбу Хатыни, где были уничтожены мирные жители, разделили 629 деревень. 185 из них так и не возродились.

В Беларуси действовали более 260 лагерей смерти, их филиалов и отделений. Среди них лагерь смерти в Тростенце, где были уничтожены 206,5 тысяч человек. По числу убитых это четвертый лагерь после Освенцима, Майданека и Треблинки. Можно вспомнить и лагерь в Озаричах. Он просуществовал всего десять дней. Но за это время погибло более 10 тысяч человек.

На совести нацистов убийство евреев и уничтожение гетто, например, Минского.

Факт геноцида неоспоримый.

Зачем возбуждать уголовное дело?



Бои на минском направлении. Фото: Александр Дитлов

Если факты геноцида общеизвестны и давно доказаны, зачем возбуждать уголовное дело?

Обратим внимание на три обстоятельства.

Во-первых, законопроект, направленный на противодействие героизации нацизма, может быть косвенно направлен на национальную символику — бело-красно-белый флаг и герб «Погоня», которые использовали во время оккупации отдельные коллаборанты.

Между тем, как пишет историк Антон Рудак, «ніякія афіцыйныя дакументы аб прызнанні „Пагоні“ з боку немцаў сучасным гісторыкам дагэтуль невядомы». Ее использовали полулегально. Как утверждает Рудак (статья была опубликована в государственной газете «Культура», позже ее удалили с сайта), полицейские никогда не носили бело-красно-белые повязки. Предположительно, их использовали участники Корпуса белорусской самообороны, созданного для борьбы с партизанами. Но немцы побоялись их вооружать и в итоге расформировали. Также повязки носили члены Союза белорусской молодежи. Флаги использовали на публичных мероприятиях в последний год перед освобождением Беларуси.

Это была форма заигрывания с коллаборантами — так же поступали и в других странах. Вишистское правительство использовало национальный флаг Франции. Русская освободительная армия генерала Власова пользовалась Андреевским флагом, а ее отдельные формирования — современным российским бело-сине-красным флагом и т.д. Но при этом современные французы, русские и представители других национальностей не отказываются от своей национальной символики.

Во-вторых, признание геноцида во время Великой Отечественной войны позволит привлечь к ответственности тех людей, которые отрицают его факты, обеляют нацистский режим и т.д. Ведь уголовная ответственность по таким вопросам — общеевропейская практика. Она существует в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Израиле, Лихтенштейне, Люксембурге, Польше, Португалии, России, Франции, Чехии и других странах. Важно, что в законодательстве многих стран отдельно прописана ответственность за отрицание Холокоста.

В-третьих, речь идет об использовании российского опыта. 18 марта Александр Лукашенко упомянул наших восточных соседей как пример оперативности по изменению законодательства. О чем речь? В 2020 году в России следственные органы стали массово возбуждать дела о геноциде мирных граждан в ходе Великой Отечественной войны. В семи регионах России было возбуждено по меньшей мере 10 уголовных дел о геноциде против мирного населения СССР.

В ноябре прошлого года Следственный комитет завел уголовное дело о геноциде в Миллеровском районе Ростовской области во времена немецко-фашистской оккупации. Ранее уголовное дело о геноциде возбудили в связи с массовыми убийствами мирного населения в Карелии в годы Великой Отечественной войны.

По некоторым фактам свое слово уже сказал суд. Например, в октябре прошлого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Ленинградской области в 1942 году (с 1944 года — Новгородской области).

Но существует еще одно обстоятельство. Статья 354.1 Уголовного кодекса России («реабилитация нацизма») предусматривает ответственность как за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и одобрение преступлений, совершенных нацистами, так и за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», а также «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества». А такая формулировка оставляет возможности для ее очень широкой интерпретации: от критики Сталина до советской политики в целом — как перед, так и во время войны.