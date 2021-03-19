В театр на школьные каникулы: что идет в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

Национальный академический театр оперы и балета увеличил количество балетов, так как многие их спектакли ("Ромео и Джульетта", например) хорошо укладываются в школьную программу. У Музыкального театра тоже есть свои "Ромео и Джульетта" в форме мюзикла. Есть "Ромео и Джульетта" в Драматическом театре Белорусской армии. Там тоже много музыки, но можно насладиться и текстом Шекспира. Это сегодня нестареющее и очень востребованное произведение с большим количеством участников.

Думаю, что не останется незамеченным и новый кукольный моноспектакль-игра "Казачная торба", что показывает поэтический театр одного актера "Зніч" в театральном зале Красного костела. Кстати, много лет этот театр играет замечательную историю для детей "Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага". Исполнители меняются, а спектакль живет. От больших коллективов к маленьким — сегодня такой диапазон наших театров.

Национальный академический театр имени М. Горького никогда не славился детским репертуаром. Все исключительно для взрослых. Сейчас и вовсе в связи с ремонтом основного зала никак не может вернуться в свое помещение и изредка играет на сцене Дворца культуры профсоюзов. Изредка, потому что спрос на это помещение очень велик. Там к тому же обосновался театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" и сманивает зрителей своими "хит-коллекциями" девяностых годов прошлого века.

Но Русский театр активно использует свою Малую сцену, перенеся и адаптировав многие спектакли сцены большой. Сейчас там можно посмотреть единственную сказочную историю репертуара "Звезды седьмого неба". По выходным дням этот музыкальный спектакль идет днем дважды. Конечно, жаль, что эта самобытная история лишилась своего яркого визуального оформления большой сцены, но сохранила и совершенствует музыкальную составляющую.

Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) восстановил и предлагает свой очень удачный детский спектакль белорусского драматурга Е. Конева "История двух собак". Это очень душевная история с хорошими исполнителями.

Среди минских государственных взрослых театров по количеству спектаклей для детей лидирует Молодежный театр. Завоевали любовь зрителей "Морозко", "Аленький цветочек" и "Золушка".

Если судить по перечисленным выше названиям спектаклем для детей должна быть сказка. Как и прежде нет пьес и спектаклей для ребят подросткового возраста. Сейчас активизировался ТЮЗ, предлагая произведения по стихам белорусских авторов. Такая литература необходима школьникам, но это спектакли-чтение, не затрагивающие сегодняшних проблем. Они имеют общеобразовательный эффект, возрастная категория 15-ти и 16-тилетних своей театральной продукции не получает. А как нуждаются они в разговоре о простом извечном смысле жизни.

Достаточно ровно в смысле выстраивания репертуара работает Государственный театр кукол. Вечером для взрослых, утром — для детей.

В детском репертуаре истории настоящей дружбы. Чего стоит одна "Тутта Карлсон — первая и единственная". Нежный, пронзительный спектакль не из прошлого, а из настоящего! А еще кукольная "Белоснежка". А еще чуть-чуть нравоучения в "Мойдодыре" — сказочной истории для грязнюль и чистюль, как написано в афише.

Театральная компания "МюзикЛэнд" представляет на сцене Центрального Дома офицеров свой замечательный спектакль "Динь-дон, я ваша Мама!" . Этому произведению повезло с участниками. В основе киносказка "Мама" с участием Людмилы Гурченко и Михаила Боярского. Песни из этой киноленты знают и напевают многие, как и стихи Юрия Энтина. Историю о Волке, Козе и милых козлятах обычно показывают на телевидении перед Новым годом. В нашем варианте играют кинозвезды Вероника Пляшкевич и Сергей Чекерес из НАДТ им. Горького вместе с детьми из театра эстрадной песни "Сябрынка". Им от 6 до 16 лет, а возраст зрителей 0+. Как утверждают специалисты, лучшего произведения для самого первого похода ребенка в театр не придумаешь. Малышей до пяти лет пускают бесплатно. Спешите приобрести билеты на 27 марта. В 16 часов состоится дополнительный показ, так как в остальные дни все места уже раскуплены.

А что, если нет возможности сходить с детьми в театр? Уже почти месяц артист Русского театра Александр Жданович читает в интернете разные сказки. Он всем известен как Маляваныч — бывший ведущий из телевизионной передачи "Калыханка". Сейчас его нет на телевидении, но есть на YouTube "Казкі з Маляванычам" в добром и ярком кукольном оформлении. Талант и удовольствие зашкаливают, потому что у него недюжинный опыт работы с детьми.