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В театр на школьные каникулы: что идет в Минске
19.03.2021 17:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Национальный академический театр оперы и балета увеличил количество балетов, так как многие их спектакли ("Ромео и Джульетта", например) хорошо укладываются в школьную программу. У Музыкального театра тоже есть свои "Ромео и Джульетта" в форме мюзикла. Есть "Ромео и Джульетта" в Драматическом театре Белорусской армии. Там тоже много музыки, но можно насладиться и текстом Шекспира. Это сегодня нестареющее и очень востребованное произведение с большим количеством участников.
Думаю, что не останется незамеченным и новый кукольный моноспектакль-игра "Казачная торба", что показывает поэтический театр одного актера "Зніч" в театральном зале Красного костела. Кстати, много лет этот театр играет замечательную историю для детей "Дзівосныя авантуры паноў Кубліцкага ды Заблоцкага". Исполнители меняются, а спектакль живет. От больших коллективов к маленьким — сегодня такой диапазон наших театров.
Национальный академический театр имени М. Горького никогда не славился детским репертуаром. Все исключительно для взрослых. Сейчас и вовсе в связи с ремонтом основного зала никак не может вернуться в свое помещение и изредка играет на сцене Дворца культуры профсоюзов. Изредка, потому что спрос на это помещение очень велик. Там к тому же обосновался театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла" и сманивает зрителей своими "хит-коллекциями" девяностых годов прошлого века.
Но Русский театр активно использует свою Малую сцену, перенеся и адаптировав многие спектакли сцены большой. Сейчас там можно посмотреть единственную сказочную историю репертуара "Звезды седьмого неба". По выходным дням этот музыкальный спектакль идет днем дважды. Конечно, жаль, что эта самобытная история лишилась своего яркого визуального оформления большой сцены, но сохранила и совершенствует музыкальную составляющую.
Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) восстановил и предлагает свой очень удачный детский спектакль белорусского драматурга Е. Конева "История двух собак". Это очень душевная история с хорошими исполнителями.
Среди минских государственных взрослых театров по количеству спектаклей для детей лидирует Молодежный театр. Завоевали любовь зрителей "Морозко", "Аленький цветочек" и "Золушка".
Если судить по перечисленным выше названиям спектаклем для детей должна быть сказка. Как и прежде нет пьес и спектаклей для ребят подросткового возраста. Сейчас активизировался ТЮЗ, предлагая произведения по стихам белорусских авторов. Такая литература необходима школьникам, но это спектакли-чтение, не затрагивающие сегодняшних проблем. Они имеют общеобразовательный эффект, возрастная категория 15-ти и 16-тилетних своей театральной продукции не получает. А как нуждаются они в разговоре о простом извечном смысле жизни.
Достаточно ровно в смысле выстраивания репертуара работает Государственный театр кукол. Вечером для взрослых, утром — для детей.
В детском репертуаре истории настоящей дружбы. Чего стоит одна "Тутта Карлсон — первая и единственная". Нежный, пронзительный спектакль не из прошлого, а из настоящего! А еще кукольная "Белоснежка". А еще чуть-чуть нравоучения в "Мойдодыре" — сказочной истории для грязнюль и чистюль, как написано в афише.
Театральная компания "МюзикЛэнд" представляет на сцене Центрального Дома офицеров свой замечательный спектакль
А что, если нет возможности сходить с детьми в театр? Уже почти месяц артист Русского театра Александр Жданович читает в интернете разные сказки. Он всем известен как Маляваныч — бывший ведущий из телевизионной передачи "Калыханка". Сейчас его нет на телевидении, но есть на YouTube
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С приближением весенних каникул театры подновили свои детские спектакли. Встрепенулись Золушки и Щелкунчики, распустили лепестки Аленькие цветочки, Бабы Яги...
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