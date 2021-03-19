Источник материала: БT

Философский "Вечер" сегодня возвращается на сцену Купаловского театра. Спектакль делит мартовскую афишу с легендарной "Павлинкой". А в Национальном художественном музее рабочую неделю завершают презентацией персональной выставки Леонида Богданова - выставляют художественный фарфор. Сюрреалистическими полотнами наполнена гостиная Владислава Голубка, там опять авторский вернисаж.

Что еще может заинтересовать эстетов - культурный обзор от Дарьи Тарасовой (видео).









