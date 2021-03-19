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Рубрика "Променад" о культурных событиях столицы
19.03.2021 22:47 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БT
Философский "Вечер" сегодня возвращается на сцену Купаловского театра. Спектакль делит мартовскую афишу с легендарной "Павлинкой". А в Национальном художественном музее рабочую неделю завершают презентацией персональной выставки Леонида Богданова - выставляют художественный фарфор. Сюрреалистическими полотнами наполнена гостиная Владислава Голубка, там опять авторский вернисаж.
Что еще может заинтересовать эстетов - культурный обзор от Дарьи Тарасовой (видео).
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Философский "Вечер" сегодня возвращается на сцену Купаловского театра. Спектакль делит мартовскую афишу с легендарной "Павлинкой". А в Национальном художественном...
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