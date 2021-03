Топ-5 клипов Linkin Park и новые факты о гибели солиста Честера Беннингтона

Источник материала: Sputnik Беларусь

Солист группы ​Linkin Park Честер Беннингтон ушел из жизни в четверг 20 июля 2017 года. Артисту был всего 41 год, однако он успел оставить после себя заметное музыкальное наследие: его группу слушали миллионы людей по всему миру на протяжении почти 20 лет.

Sputnik предлагает вспомнить 5 самых интересных фактов из его биографии, малоизвестные обстоятельства его гибели и 5 клипов группы Linkin Park, собравших максимальное число просмотров.

5 фактов из биографии фронтмена Linkin Park

родился в семье полицейского и медсестры, не получил высшего образования, с детства страдал от наркозависимости и алкоголизма и рассказывал о том, что несколько лет был жертвой насилия;

стал популярным в 21 год вместе с группой Xero, которая позже переименовалась в Linkin Park. Всего музыканты записали семь студийных альбомов, в их коллекции шесть номинаций на Grammy и две премии за синглы Crawling и Numb/Encore;

В 1995 году Честер вместе с приятелем основал тату-салон в Финиксе, сегодня это сеть салонов в нескольких американских городах, а у самого Беннингтона было более 10 татуировок;

На заре музыкальной карьеры работал в закусочной Burger King, где познакомился с первой женой, потом женился на модели Playboy Талинде Бентли, с которой у Честера было трое детей, двоих они усыновили.

В 2009 году начал сольный проект Dead By Sunrise, продолжая играть в Linkin Park. По итогам 2016 года его назвали самым высокооплачиваемым артистом, заработавшим за год $41 млн.

© AFP 2020 / RICH FURY Солист Linkin Park Честер Беннингтон

Самоубийство Честера Беннингтона

Беннингтона нашли повешенным в своем доме в Лос-Анджелесе 20 июля 2017 года. Случившееся признали самоубийством, которое музыкант совершил около 4 часов утра. Хотя были и сомнения : в комнате нашли бутылку от спиртного, но ни записки, ни наркотиков в крови Честера обнаружено не было.

Смерть Честера связали с гибелью его близкого друга, фронтмена группы Soundgarden Криса Корнелла , которого Беннингтон считал кумиром и примером. Корнелл совершил суицид тем же способом двумя месяцами ранее, а Беннингтон "последовал" за другом в день его рождения.

Всего через неделю Linkin Park должны были отправиться в мировое турне. Последняя песня фронтмена Linkin Park была опубликована спустя два года после его смерти – видео . Также в сети был опубликован и эпизод из последнего интервью с Честером Беннингтоном.

Топ-5 клипов Linkin Park

Numb - главный хит группы из второго альбома Meteora 2003 года. Композиция дважды признавалась разными изданиями лучшей песней года — в 2003 и 2004, саму же ее множество раз перепевали . Сейчас - более полутора миллиардов просмотров.

In The End - песня из первого альбома группы, вышедшего в 2000 году. Клип получал награду MTV как лучший музыкальный ролик, а многие критики обратили внимание на Linkin Park именно благодаря этой композиции, посвященной неудаче человека.

New Divide - песня была специально записана для фильма "Трансформеры: Месть падших", однако имела успех не только среди фанатов фантастических фильмов. В чартах New Divide стартовала с самых высоких мест и долго держалась в списке самых популярных песен Linkin Park.

What I've Done - композиция звучала в первых "Трансформерах", однако была выпущена до фильма: What I've Done вошла в список песен альбома 2007 года Minutes to Midnight. У самого сингла — мультиплатиновый статус, а у клипа на него более 500 миллионов просмотров только на официальном канале группы.

Castle of Glass - сингл из вышедшего в 2012 году альбома Living Things, Castle of Glass во многом стал для группы необычным: в нем используются кантри- и фолк-мотивы, соединенные с электроникой. Трогательный клип на композицию собрал более 480 миллионов просмотров.