Скончался народный артист СССР Евгений Нестеренко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 мар – Sputnik. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался на 84-м году в Вене, сообщила семья артиста посольству России в Австрии.

"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Публичной церемонии прощания по решению семьи народного артиста не будет. Это делается с целью безопасности в условиях пандемии.

Прах Нестеренко будет захоронен в России – так завещал сам артист.

С 1971 по 2000 год Нестеренко был солистом Большого театра. Кроме того, артист выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Он исполнил более 50 ведущих партий.

В последние годы Нестеренко жил в Вене и в Москве.