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Скончался народный артист СССР Евгений Нестеренко
21.03.2021 09:01 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 мар – Sputnik. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался на 84-м году в Вене, сообщила семья артиста посольству России в Австрии.
"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", - говорится в сообщении.
Публичной церемонии прощания по решению семьи народного артиста не будет. Это делается с целью безопасности в условиях пандемии.
Прах Нестеренко будет захоронен в России – так завещал сам артист.
С 1971 по 2000 год Нестеренко был солистом Большого театра. Кроме того, артист выступал на лучших сценах мира, в частности Ла Скала, Метрополитен-опера, Ковент-Гарден. Он исполнил более 50 ведущих партий.
В последние годы Нестеренко жил в Вене и в Москве.
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Семья сообщила, что в условиях пандемии приняла решение отказаться от публичной церемонии прощания с Евгением Нестеренко.
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