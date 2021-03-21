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Определены белорусские участники "Славянского базара в Витебске – 2021"
21.03.2021 10:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 мар - Sputnik. Финалы национальных отборов на музыкальные конкурсы "Славянского базара – 2021" прошли в субботу в Борисове,
На конкурсе взрослых исполнителей "Витебск-2021" за Беларусь выступит Даниил Мышковец. Ему 20 лет, живет в Минске. По итогам двух туров он набрал максимальное число баллов, всего в финале нацотбора выступили 10 человек.
На детском конкурсе республику представит Константин Мазуркевич. Ему 13 лет, он также из Минска. По итогам двух туров набрал 173 балла из 180 возможных
Юбилейный, ХХХ "Славянский базар в Витебске" планируется по традиции провести в середине лета. предположительно – с 14 по 19 июля.
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Юбилейный, ХХХ "Славянский базар в Витебске" планируется по традиции провести в середине лета.
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