Как под Минском в метель весну звали

Источник материала: Tut.by

Метель, холод и ветер не помешали призвать весну на родине Янки Купалы. Традиционное «Гуканне вясны» — календарный белорусский праздник, знаменующий приход весны и грядущие перемены, прошел в музее Янки Купалы в Вязынке во время весеннего солнцестояния.

Снегопад и холод не испугали белорусов, собравшихся призвать весну и проводить затянувшуюся зиму. Гости праздника, приехавшие из Минска и регионов, стали его участниками. Метель не помешала хороводам, песням и танцам. Снегопад закончился в середине праздника.



























































