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Как под Минском в метель весну звали
21.03.2021 21:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Метель, холод и ветер не помешали призвать весну на родине Янки Купалы. Традиционное «Гуканне вясны» — календарный белорусский праздник, знаменующий приход весны и грядущие перемены, прошел в музее Янки Купалы в Вязынке во время весеннего солнцестояния.
Снегопад и холод не испугали белорусов, собравшихся призвать весну и проводить затянувшуюся зиму. Гости праздника, приехавшие из Минска и регионов, стали его участниками. Метель не помешала хороводам, песням и танцам. Снегопад закончился в середине праздника.
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Традиционное «Гуканне вясны» - календарный белорусский праздник, знаменующий приход весны и грядущие перемены, прошел в музее Янки Купалы в Вязынке во время...
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