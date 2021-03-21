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Как под Минском в метель весну звали

21.03.2021 21:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Метель, холод и ветер не помешали призвать весну на родине Янки Купалы. Традиционное «Гуканне вясны» — календарный белорусский праздник, знаменующий приход весны и грядущие перемены, прошел в музее Янки Купалы в Вязынке во время весеннего солнцестояния.

Снегопад и холод не испугали белорусов, собравшихся призвать весну и проводить затянувшуюся зиму. Гости праздника, приехавшие из Минска и регионов, стали его участниками. Метель не помешала хороводам, песням и танцам. Снегопад закончился в середине праздника.
















 
Теги: Минск
 
 
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Традиционное «Гуканне вясны» - календарный белорусский праздник, знаменующий приход весны и грядущие перемены, прошел в музее Янки Купалы в Вязынке во время...
 
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