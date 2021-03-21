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Группа «Галасы ЗМеста» подготовила для «Евровидения» две новые песни

22.03.2021 06:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения», об этом в эфире телеканала СТВ сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков.


Источник: @Eurovision / Twitter

Бутаков считает, что текст первой композиции в Европейском вещательном союзе не восприняли, потому что, «видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли».

У него спросили, так почему же песню не берут на конкурс.

— По политическим мотивам каким-то, скажем. Когда им задавали вопрос, какие конкретно, они ничего внятного — эта экспертиза прошла — не сказали. И просто сказали: «Мы считаем, песня не подходит». И аргументации не предоставили.

Бутаков заявил, что песню уже поменяли, на выбор группа предоставила две композиции.

— Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать — мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца.

По его словам, одна песня будет «про зайчиков».

— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут.

Несколько слов сказал музыкант и о шоу на сцене.

— В общих чертах — это будет такое все, потому что мы люди немолодые, скакать нам на сцене не это… Поэтому так будет все олдскульно, где-то по-стариковски в хорошем смысле.

Бутаков рассказал, что на Западе их песню нормально воспринимают, даже хвалят.

— Большинство хейтеров — они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали — английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады.

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам. Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.

Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил, что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе. У страны есть время до конца марта.

 
 
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Бутаков считает, что текст первой композиции в Европейском вещательном союзе не восприняли, потому что, «видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые...
 
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