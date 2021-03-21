Группа «Галасы ЗМеста» подготовила для «Евровидения» две новые песни

Источник материала: Tut.by

Группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения», об этом в эфире телеканала СТВ сообщил лидер коллектива Дмитрий Бутаков.



Источник: @Eurovision / Twitter

Бутаков считает, что текст первой композиции в Европейском вещательном союзе не восприняли, потому что, «видимо, были какие-то заинтересованные люди, которые сделали так, чтобы они так восприняли».

У него спросили, так почему же песню не берут на конкурс.

— По политическим мотивам каким-то, скажем. Когда им задавали вопрос, какие конкретно, они ничего внятного — эта экспертиза прошла — не сказали. И просто сказали: «Мы считаем, песня не подходит». И аргументации не предоставили.

Бутаков заявил, что песню уже поменяли, на выбор группа предоставила две композиции.

— Мне позвонили: «Ребята, а можете еще одну песню написать?» Да нет проблем, мы их по две штуки в неделю пишем. У нас тут уже штук шесть написано. Даже парочку выбрали, разослали. Какая их судьба дальше, я не знаю, но думаю, что должны. По крайней мере показать — мы ее народу еще обязательно покажем. Она сейчас в процессе обработки, аранжировки, готовится видеоверсия этой песни. Что-то будет до конца месяца.

По его словам, одна песня будет «про зайчиков».

— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. Какая из этих появится? Они-то обе появятся в любом случае. Мы их на фоне коврика сделаем, сами сыграем, но попозже. Сначала будем ждать, которую выберут.

Несколько слов сказал музыкант и о шоу на сцене.

— В общих чертах — это будет такое все, потому что мы люди немолодые, скакать нам на сцене не это… Поэтому так будет все олдскульно, где-то по-стариковски в хорошем смысле.

Бутаков рассказал, что на Западе их песню нормально воспринимают, даже хвалят.

— Большинство хейтеров — они все где-то тут, в Беларуси или около того, образовались. На Западе нормальные, адекватные, взрослые люди абсолютно нормально воспринимают песню, даже хвалят. Вон, даже напевают. Я уже услышал, мне присылали — английскую версию пели, и дети поют, на скрипочке играют, и по радио ее крутят. Я знаю, и у нас крутят по радио, и в Украине, и во Владивостоке, и в Казахстане. Даже мне прислали из Канады.

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам . Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.

Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил , что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе. У страны есть время до конца марта.