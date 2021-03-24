Как дочь минского князя стала королевой Дании. Рассказываем

Источник материала: Tut.by

В середине 12 века Вальдемар I Великий взял в жены Софию, княжну Полоцкую и Менскую. Почему датский король выбрал именно красавицу из Беларуси, какое украшение менской княжны до сих пор хранится в этой стране и как оно связано с крестом Ефросинии Полоцкой? Об этом рассказывает белорусский историк Елизавета Дубинка-Гуща, которая работает в Дании.

«Путь креста в Данию лежал, возможно, через Минск в Беларуси»



«Крест Дагмар» с двух сторон. Foto: Lennart Larsen, natmus.dk

В Национальном музее Дании хранится редкое для Скандинавии произведение византийских ювелиров — крест-энколпион длиной 3,4 см, изготовленный между 1050 и 1100 годами (энколпион — это небольшой крест прямоугольной, округлой или крестообразной формы с изображением Иисуса Христа или святых. — Прим. TUT.BY).

На одной стороне изображено Распятие; на второй стороне в центре изображен Иисус Пантократор (представляет Иисуса как небесного царя и судью. — Прим. TUT.BY), по обе стороны от него — Богородица и св. Иоанн, которые как бы обращаются к Иисусу с молитвой; в верхней части креста изображен св. Василий, в нижней — Иоанн Креститель. Каждое изображение выполнено с помощью тонких золотых пластин, а поверхность между изображениями покрыта эмалью из чистых красок, которые были нанесены в расплавленном виде при высокой температуре. С помощью современных технологий удалось установить, что внутри креста имеется реликвия. Возможно, это частица деревянного Креста Господня. Но однако открыть крест невозможно: есть риск его повредить.

Долгое время считалось, что крест принадлежал королеве Дагмар, которая привезла его из Богемии (историческая область на территории современной Чехии). Поэтому реликвия известна как «Крест Дагмар». Дагмар умерла молодой и была воспета в народных песнях.

В 1978 году датская исследовательница Фритце Линдаль, сотрудница Национального музея, написала статью об этом уникальном кресте. По ее мнению, путь креста в Данию «лежал, возможно, через Минск в Беларуси (…), откуда родом была королева София, супруга короля Вальдемара I Великого». София была дочерью менского князя Володаря Глебовича, который также недолго правил в Полоцке и — по некоторым сведениям — в Новгороде.



Акварельный портрет Софии, выполненный датским художником Йенсом Хэйе (Jens Hage, род. в 1948) на основании анализа ее сохранившихся останков. Фото: Елизавета Дубинка-Гуща

Как этот крест попал на территорию Беларуси? Византийские императоры поддерживали тесные связи с древнерусскими землями. Чтобы заверить князей в своей дружбе, они преподносили им драгоценные подарки, в том числе золотые кресты, покрытые эмалью — высшее достижение византийского искусства того времени.

В Киевской Руси встречались и свои кресты-энколпионы, изготовленные по византийской технике (известны как «Киевские кресты»). Их находили и на территории Беларуси. Так, при раскопках в районе минской улицы Немига был найден бронзовый крест-энколпион, на котором изображены Распятие, Богоматерь и восемь святых, четверо из которых — евангелисты. В центре Полоцка был найден крест-энколпион с изображением одного из местных князей.

По мнению Фритце Линдаль, София привезла «Крест Дагмар» с собой в Данию и передала его по наследству своей дочери Рихисе, в усыпальнице которой он и был обнаружен в 17 веке.

Как при сыне минской княжны появился датский флаг



Бюст Софии Полоцкой — реконструкция внешности на основании черепа. Находится в Национальном музее Дании. Фото: natmus.dk

Почему в 1157 году был заключен брак между Софией и датским королем? Прежде всего в 10−12 веках Полоцк был богатейшим мегаполисом того времени, по своей значимости находящимся наравне с Киевом и Новгородом.

Белорусский историк Андрей Котлярчук, который живет в Швеции, выдвигает следующую версию. Поскольку «полоцкое княжество в то время контролировало Рижский залив и вместе с ним восточную часть балтийской торговли, <…> это древнебелорусское государство граничило с Данией. В то время Дания начала свою экспансию на севере Балтики и нуждалась в сильном союзнике».

Однако есть и другое объяснение. Король Вальдемар боролся за власть со своим двоюродным братом Свеном и с Кнудом, сыном короля Магнуса Сильного. После нескольких стычек Кнуд предложил отдать Вальдемару в жены свою сводную сестру Софию (мать Кнуда после смерти своего мужа, короля Магнуса, вышла замуж за Володаря Менского). Благодаря этому союзу Вальдемар смог победить Свена и объединить датские земли, прекратив междоусобную войну.

По описаниям летописца, София обладала непревзойденной красотой, а также пользовалась значительным политическим влиянием, о чем свидетельствуют ее изображения на монетах того времени.

Ее брак с Вальдемаром I был не только политическим союзом. Сохранилось совместное изображение Софии и Вальдемара на барельефе церкви в городе Андсте. Это довольно редкое явление. Видимо, оно свидетельствует, что эта супружеская чета в то время являлась примером счастливой семейной жизни.

У супругов было восемь детей. Двое сыновьей по очереди были королями Дании. Имя одного из них, Вальдемара II, связано с появлением флага страны. В 1219-м его войско высадилось у Таллина. Тогда — по легенде — с неба опустился красный флаг с белым крестом. Так возник флаг Дании, один из древнейших в мире.



Картина Кристиана Августа Лоренцена, на которой изображено появление датского флага. Изображение: Wikipedia Commons

Четыре дочери стали женами соответственно шведского и французского королей, а также двух герцогов. Еще две дочери согласно полоцкой традиции стали монахинями.

Сама София умерла 5 мая 1198 года.

«Крест Дагмар» похож на крест Ефросиньи Полоцкой — родной тёти Софии

Благодаря Вальдемару I, мужу Софии, в Дании строились многие храмы и монастыри. В городе Калунборге сохранился единственный памятник византийского церковного зодчества в Скандинавии — церковь Пресвятой Девы. В основании церкви лежит равноконечный византийский крест, только вместо куполов его венчают пять башен, что свидетельствует об оборонительном характере этого сооружения. По мнению Андрея Котлярчука, церковь в Калунборге «является наследницей Полоцкой Софии». Действительно, первоначально Софийский собор в Полоцке был похож на датскую постройку. Как и храмы Св. Софии в Константинополе, Новгороде, Киеве и Полоцке, византийский стиль церкви в Калунборге должен был напоминать о Граде Господнем.



Церковь Пресвятой Девы (Церковь Богородицы) в Калунборге. Фото: wikipedia.org

Возможно, строительство церкви в Калунборге в соответствующем стиле было связано с оживленными и разносторонними связями между Данией и Русью. Ведь сам король Вальдемар был сыном русской княжны Ингеборг. Заключение брака Вальдемара с Софией, которая по отцовской линии восходила, как и ее муж, к роду князя Владимира, свидетельствует о том значении, которое имели тогда белорусские земли.

Но это не единственная связь между Данией и Беларусью. «Крест Дагмар» удивительно похож на крест Ефросинии Полоцкой — кстати, родной тёти Софии.



В 1997 году брестским ювелиром-эмалировщиком Николаем Кузьмичом была создана полноразмерная копия реликвии. Она хранится в Полоцком Спасо-Евфросиниевском женском монастыре. Фото предоставлено Белгазпромбанком

Известно, что св. Ефросиния Полоцкая в 1161 году заказала местному художнику Лазарю Богше изготовить крест из золота, эмали и драгоценных камней, который она подарила церкви Святого Спасителя, также построенной на ее средства.

В 1890-м, за 50 лет до исчезновения во время Второй мировой войны, крест Ефросинии Полоцкой был детально описан. Его важнейшими цветами были синий и зеленый; дополнительными — красный и белый. Это та же цветовая гамма, что и у «Креста Дагмар».

Впрочем, пока это гипотеза автора этого текста, которая требует своего подтверждения.