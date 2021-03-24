«Сумма выигрыша достигла 130 тысяч марок». Как исполнитель роли Остапа Бендера стал миллионером

Источник материала: Tut.by

Арчил Гомиашвили ненавидел роль Остапа Бендера, которая сделала его известным и богатым. О других его работах теперь уже мало кто помнит. Сыграв в трех десятках фильмов, он так и остался артистом одной роли — великого комбинатора, идейного борца за денежные знаки, мошенника и авантюриста, знавшего 400 сравнительно честных способов отъема денег.



Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера в фильме «12 стульев»

«Когда я увидел фильм, мне стало плохо»

Впрочем, сам Гомиашвили об этом нисколько не жалел. Хотя после премьеры «12 стульев» он лет пять не разговаривал с режиссером Леонидом Гайдаем. И даже спустя годы пытался в интервью принизить талант комедиографа.

— У фильма есть достоинства: он хорошо смонтирован, — рассказывал Арчил Гомиашвили. — Гайдай был режиссером, прекрасно знающим законы жанра. Но есть недостаток, самый существенный, по-моему: в душу Остапу так и не заглянули. Роль сыграна бегом, в ритм фильму. К тому же озвучил меня другой актер. Я только потом узнал, что этого не имели права делать без моего согласия. Когда я увидел фильм, мне стало плохо.

Дальше актер рассказывал, как общался с режиссером на непереводимом, но всем известном русском языке. Гайдай отвечал соответственно. На том и расстались…

А ведь свою главную роль в кино Гомиашвили буквально отрепетировал в театре, играя в родной Грузии «Похождения Остапа Бендера». Это был спектакль, в котором Арчил перевоплощался в Великого Комбинатора и в подпольного миллионера Корейко, в Паниковского и Балаганова. И даже в Зосю… Еще и пел! Много лет артист колесил по всему Союзу с оригинальным мюзиклом. Пока Гайдай не столкнулся с проблемой выбора исполнителя на роль Бендера.

Муслим Магомаев отказался играть Остапа

Леонид Иович попробовал весь цвет советского кинематографа. Андрей Миронов, Владимир Высоцкий, Алексей Баталов, Николай Губенко, Владимир Басов, Михаил Ножкин, Михаил Козаков, Анатолий Кузнецов, Олег Борисов, Спартак Мишулин, Никита Михалков, Александр Ширвиндт, Николай Рыбников, Евгений Евстигнеев, Фрунзик Мкртчян, Александр Лазарев, Валентин Гафт… Один лучше другого. А Остапа так и не было.

В отчаянии Гайдай пригласил на пробы даже Муслима Магомаева. Но тот сам отказался, понимая, что он не актер. Режиссер уже остановился было на Александре Белявском. Но тот в паре с Сергеем Филипповым был не очень убедительным. И вдруг кто-то рассказал Гайдаю о грузине Арчиле Гомиашвили… Недолго думая режиссер решил посмотреть артиста на сцене, тот как раз гастролировал в Горьком. И остался им доволен. Даром что Гомиашвили был старше Бендера на 16 лет. К тому же озвучивать роль пришлось Юрию Саранцеву. А поющим Остапом за кадром стал Валерий Золотухин.

Тем не менее вся немыслимая слава, о которой он уже, наверное, и не помышлял, в одночасье свалилась на 45-летнего Гомиашвили.

Шутка сказать, никому доселе не известному актеру тут же выделяют в Москве большую квартиру в Доме на набережной, где прежде жила Светлана Аллилуева. Гомиашвили переезжает в Москву. Одним из первых покупает «Мерседес». Его приглашают в штат Театра им. Ленинского комсомола…

Трудно было не испытать «головокружение от успехов». К слову, Сталина Арчил Михайлович не раз играл в кино. Засветился он и в картине Георгия Данелии «Мимино». Мог сыграть Штирлица. Не дали. А на Мюллера он сам не согласился.

Словом, выдающихся работ больше не случилось. Ни в кино, ни в театре. Хотя на крыльях популярности Гомиашвили мечтал и дальше идти дорогой Остапа. Даже принес сценарий Марку Захарову. Тот отреагировал холодно: «Юмор Ильфа и Петрова меня не греет». А сам уже начал подготовку к съемкам «12 стульев». Эта версия вышла на экраны спустя всего пять лет после гайдаевской. Леонид Иович на этой почве даже помирился с Гомиашвили, назвав то, что сделал Захаров, «уголовным преступлением».

Позже Арчил Михайлович признался, что именно он посодействовал приходу Марка Анатольевича в «Ленком». Но выяснилось, что у них «разные группы крови» и поклонялись они «разным богам». Гомиашвили покинул театр. Какое-то время он выходил на сцену Пушкинского. Но все было не то. Удовлетворения от игры он уже не получал…

10 игровых залов в подарок

В конце 1980-х артист решил попробовать себя на режиссерском и сценарном поприщах. Загорелся автобиографией миллионера Майкла Фильда, который сделал себя сам буквально из ничего. Полтора года тянулись переговоры. Но съемки так и не состоялись, Фильд не решился финансировать проект.

Словно предчувствуя отказ, Гомиашвили в тот приезд в Западный Берлин зашел в казино и поставил наудачу все деньги: 100 марок. Выиграл — поставил еще. Потом еще… Когда сумма выигрыша достигла 130 тысяч, актер нашел в себе силы остановиться. И пошел на встречу с Фильдом, который наконец признался, что не готов дать денег на кино. Однако подарил Арчилу… 10 игровых залов.

Все это больше похоже на авантюры Остапа, чем на реальную жизнь. Однако ведь было и продолжение. Спустя пару месяцев Гомиашвили взял полмиллиона марок, вырученных от работы игровых залов, и отнес их Фальду. Тот был тронут. Не ожидал такого поворота. «Мне приятно, что ты не забыл обо мне, — сказал Майкл. — Считай, что я взял твои деньги…» И протянул сверток Арчилу.

Игорный бизнес в Германии позволил актеру хорошо разбогатеть. Позже он вернулся в Москву, создал модный клуб и ресторан «Золотой Остап», где любили бывать знаменитости. Открыл бутики итальянской одежды. И при этом любил повторять, что у него нет тяги к обогащению. Ему несложно было оплатить обучение нескольким студентам ВГИКа и помочь пожилым грузинским актерам, которые в конце жизни оказались нищими.

Арчил Гомиашвили четыре раза женился, имел пятерых детей, дождался внуков. И везде появлялся в фирменной белой фуражке: благодаря «сыну турецкоподданного» жизнь грузинского актера получилась яркой и необычной.