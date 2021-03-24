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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Перспективы развития белорусской киноиндустрии обсудили на площадке "Беларусьфильма" Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии сегодня говорили на площадке "Беларусьфильма". Как отметил премьер-министр, государство готово и...

Об эффективной и прибыльной работе отечественной киноиндустрии сегодня говорили на площадке "Беларусьфильма". Как отметил премьер-министр, государство готово и дальше оказывать материальную поддержку национальной киностудии, но при этом доля коммерческих проектов должна расти. Должны создаваться окупаемые продукты, которые востребованы у зрителя. Уже из госбюджета "Беларусьфильм" получил 29 млн рублей. Деньги пошли на обновление оборудования: камеры и осветительные приборы, декорации для павильонов. Условия для съемочного процесса созданы, теперь нужен результат. Дополнительные финансовые сложности принесла и пандемия, когда заказы извне были поставлены на паузу.Производственные мощности "Беларусьфильма" сегодня позволяют снимать до четырех картин одновременно.