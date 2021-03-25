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В Витебске придумали новую экскурсию: она знакомит с творчеством Пэна и Репина
25.03.2021 07:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей Витебска в новый экскурсионный тур — «Гении места: Пэн&Репин». Он проходит по двум музеям: Художественному и «Здравнево».
Тур начинается в Художественном музее в Витебске — здесь участников знакомят с коллекцией работ Юрия Пэна. Затем организаторы везут гостей на своем транспорте в музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнево» под Витебском.
Первая такая экскурсия прошла 20 марта.
Желающих принять участие в туре «Гении места: Пэн&Репин» ждут каждую субботу к 11.00 в Художественном музее (улица Ленина, 32). В другие дни недели — по предварительной записи.
Стоимость тура: для взрослых — 15 рублей, для студентов, пенсионеров — 10 рублей, для школьников — 5 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.
Дополнительная информация — по телефонам: 80 212 26−19−29, 8 0212 26−19−26.
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Областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей Витебска в новый экскурсионный тур.
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