ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске придумали новую экскурсию: она знакомит с творчеством Пэна и Репина

25.03.2021 07:21 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей Витебска в новый экскурсионный тур — «Гении места: Пэн&Репин». Он проходит по двум музеям: Художественному и «Здравнево».

Тур начинается в Художественном музее в Витебске — здесь участников знакомят с коллекцией работ Юрия Пэна. Затем организаторы везут гостей на своем транспорте в музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнево» под Витебском.

Первая такая экскурсия прошла 20 марта.

Желающих принять участие в туре «Гении места: Пэн&Репин» ждут каждую субботу к 11.00 в Художественном музее (улица Ленина, 32). В другие дни недели — по предварительной записи.

Стоимость тура: для взрослых — 15 рублей, для студентов, пенсионеров — 10 рублей, для школьников — 5 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Дополнительная информация — по телефонам: 80 212 26−19−29, 8 0212 26−19−26.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей Витебска в новый экскурсионный тур.
 
Новости дня
Новости культуры
 
Не клип, а сценический номер! Белтелерадиокомпания рассказала о съемках для «Галасы ЗМеста»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Культуры

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by