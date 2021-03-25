В Витебске придумали новую экскурсию: она знакомит с творчеством Пэна и Репина

Источник материала: Tut.by

Областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей Витебска в новый экскурсионный тур — «Гении места: Пэн&Репин». Он проходит по двум музеям: Художественному и «Здравнево».

Тур начинается в Художественном музее в Витебске — здесь участников знакомят с коллекцией работ Юрия Пэна. Затем организаторы везут гостей на своем транспорте в музей-усадьбу Ильи Репина «Здравнево» под Витебском.

Первая такая экскурсия прошла 20 марта.

Желающих принять участие в туре «Гении места: Пэн&Репин» ждут каждую субботу к 11.00 в Художественном музее (улица Ленина, 32). В другие дни недели — по предварительной записи.

Стоимость тура: для взрослых — 15 рублей, для студентов, пенсионеров — 10 рублей, для школьников — 5 рублей, детям до 7 лет — бесплатно.

Дополнительная информация — по телефонам: 80 212 26−19−29, 8 0212 26−19−26.