Роман белорусской писательницы вошел в лонг-лист престижной польской премии

Источник материала: Tut.by

Роман белорусской писательницы Наталки Бабиной «Бодай, будка» вошел в лонг-лист престижной польской премии Angelus. Об этом Бабина сообщила TUT.BY.



Наталка Бабина. Фото: lit-bel.org

Роман написан на украинском языке. В 2019-м он вышел одновременно в Беларуси и Украине, а в 2020-м был переведен на польский и опубликован в польском издательстве Rebis.

В романе «Бода будка» Бабина возрождает традиции украиноязычной литературы в Беларуси, прерванные после Второй мировой войны.

«Бодай будку» называют фантастическим триллером, антиутопией, романом-символом. В нем читатели познакомятся с героями, знакомыми по «Рыбінаму гораду», предыдущей книги Бабиной. И все же у книги совсем другой стиль и настроение.

По сюжету, в один день над Беларусью образуется купол, который невозможно преодолеть. Жители нашей страны оказываются отрезаны от мира. И власть над ними получают ужасные антигомы: они выглядят как люди, но лишены эмоций и каких-либо проявлений человеческого. Никто не знает, откуда они и что им нужно. Многие опускают руки, но герои романа начинают бороться и искать путь к победе.

«Ангелус» — одна из самых престижных литературных наград для авторов из Центральной Европы. Она присуждается за лучшую книгу прозы, изданную в Польше в предыдущем году. В 2010-м лауреатом этой премии стала Светлана Алексевич за роман «У войны не женское лицо». В том же году роман Бабиной «Рыбін горад» попал в шорт-лист премии.