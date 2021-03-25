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Монохромный мир Александры Романовой дебютировал в столичной галерее "Университет культуры"

26.03.2021 06:31 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Женские сказочные образы - итог многолетней работы автора. Режиссер по образованию делится профессиональными лайфхаками на мастер-классах по графическому пуантилизму. Все, что необходимо для создания арт-направления: гелевая ручка, бумага для черчения и терпение. Картинка вырисовывается точка за точкой. Художественный прием востребован не только у современных художников, но и у иллюстраторов.

Александра Романова, автор выставки: "Поскольку тема моя - ангелы, я предложила тем, кто собрался попробовать, порисовать в технике, в которой я чаще всего работаю. То есть точечками, очень медитативно, очень успокаивает, помогает настроиться. Создаются вот такие кружевные работы, легкие и изящные".

Монохромный мир Александры Романовой дебютировал в столичной галерее "Университет культуры"


Отдельный зал галереи отдан под графическую живопись. Его занимают зарисовки с натуры. Графические работы Александры Романовой хранятся в частных коллекциях Швейцарии и Израиля.

 
 
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Женские сказочные образы - итог многолетней работы автора. Режиссер по образованию делится профессиональными лайфхаками на мастер-классах по графическому...
 
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