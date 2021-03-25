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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Монохромный мир Александры Романовой дебютировал в столичной галерее "Университет культуры" Женские сказочные образы - итог многолетней работы автора. Режиссер по образованию делится профессиональными лайфхаками на мастер-классах по графическому...

Женские сказочные образы - итог многолетней работы автора. Режиссер по образованию делится профессиональными лайфхаками на мастер-классах по графическому пуантилизму. Все, что необходимо для создания арт-направления: гелевая ручка, бумага для черчения и терпение. Картинка вырисовывается точка за точкой. Художественный прием востребован не только у современных художников, но и у иллюстраторов.Отдельный зал галереи отдан под графическую живопись. Его занимают зарисовки с натуры. Графические работы Александры Романовой хранятся в частных коллекциях Швейцарии и Израиля.