Трагедия в Подмосковье: как погиб Александр Липницкий

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 25 мар – Sputnik. На Москве-реке провалился под лед и утонул Александр Липницкий. О его смерти в социальных сетях сообщил журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий.

Во время катания на лыжах Липницкий попытался пересечь реку у поселка Николина гора. Но заезд закончился несчастным случаем и гибелью музыканта.

"Он же жил на Николиной горе в дачном поселке. У него была собака по кличке Тирекс. Он с собакой пошел ходить на лыжах по замерзшей Москва-реке. Были свидетели. По-видимому, провалилась под лед собака, он бросился ее спасать. Сам провалился под лед и утонул", — заявил Троицкий в эфире 5-го канала.

Музыкальный критик назвал гитбель Александра Липницкого "абсолютно невосполнимой потерей" для российской культуры.

Биография Александра Липницкого

Александр Липницкий известен как один из участников рок-группы "Звуки Му". В 80-е годы он выступал в качестве бас-гитариста. Позднее числился в коллективе "Гроздья виноградовы" и "Отзвуки Му".

Также Липницкий стал автором многих документальных фильмов и телепрограмм о российской рок-музыке. Он снимал сюжеты о Викторе Цое, Борисе Гребещикове, Петре Мамонове. На канале "Ностальгия" выходили его авторская программа "Еловая субмарина".

Последней работой стал фильм Александра Липницкого "Машина времени: игра в бисер", которую он презентовал 14 марта 2021 года. Критики отметили, что эта работа отличается подходами к изложению биографических и исторических подробностей о развитии рок-музыки.

О дате и месте прощания пока ничего неизвестно.

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