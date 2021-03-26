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Беларусь отстранили от участия в «Евровидении-2021» (+ песня и комментарий Белтелерадиокомпании)
27.03.2021 06:11 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представленная Беларусью песня вновь не соответствует правилам, и поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году. Об этом
Организаторы конкурса рассказали, что 10 марта обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в «Евровидении-2021» — то есть внести правки в старую песню или представить новую.
— После этого Белтелерадиокомпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Новую заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе, — говорится в заявлении.
Однако организаторы пришли к выводу, что новая заявка также нарушает правила конкурса.
— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — подытожили организаторы.
Вот та самая песня. Ее выложило у себя в
«Группа „Галасы ЗМеста“ вошла в историю». Комментарий Ивана Эйсмонта
Отстранение Беларуси от участия в «Евровидении-2021» прокомментировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Его опубликовал телеграм-канал
— Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы «Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!
Попытка Беларуси попасть на «Евровидение-2021»
Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение»,
Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт
21 марта стало
— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. — рассказал он.
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Представленная Беларусью песня вновь не соответствует правилам, и поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в мае. Об этом сообщает сайт «Евровидения».
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