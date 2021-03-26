Беларусь отстранили от участия в «Евровидении-2021» (+ песня и комментарий Белтелерадиокомпании)

Источник материала: Tut.by

Представленная Беларусью песня вновь не соответствует правилам, и поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году. Об этом сообщает сайт «Евровидения».



Фото: eurovision.tv/BTRC

Организаторы конкурса рассказали, что 10 марта обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в «Евровидении-2021» — то есть внести правки в старую песню или представить новую.

— После этого Белтелерадиокомпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Новую заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе, — говорится в заявлении.

Однако организаторы пришли к выводу, что новая заявка также нарушает правила конкурса.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — подытожили организаторы.

Вот та самая песня. Ее выложило у себя в телеграм-канале издание «СБ.Беларусь сегодня». Только аудио. Клип, сценический номер , на нее снять, видимо, еще не успели.

«Группа „Галасы ЗМеста“ вошла в историю». Комментарий Ивана Эйсмонта

Отстранение Беларуси от участия в «Евровидении-2021» прокомментировал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. Его опубликовал телеграм-канал ОНТ .

— Решение о нашей дисквалификации — политически мотивировано, чего так не любит (мы то знаем, что любит) Европейский союз. Мы состоим в ЕВС, в нем и будем, я думаю, состоять. На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях. Кто это сделал? Посмотрите наш последний выпуск программы «Понятная политика». Белорусские невероятные и диаспора даже подготовили шаблоны комментариев для соцсетей международных организаций. Группа «Галасы ЗМеста» вошла в историю и, на мой взгляд, Беларусь выиграла это Евровидение!

Попытка Беларуси попасть на «Евровидение-2021»

Напомним, 11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) заявил, что песня «Я научу тебя», с которой «Галасы ЗМеста» собирались участвовать в конкурсе «Евровидение», не соответствует его правилам . Белорусской стороне предложили изменить песню или отправить новую композицию, соответствующую правилам ЕВС.

Позже глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт заявил , что Беларусь готовит новую песню для участия в конкурсе. У страны есть время до конца марта.

21 марта стало известно , что группа «Галасы ЗМеста» подготовила две новые песни для «Евровидения». По словам лидера коллектива Дмитрия Бутакова, одна песня будет «про зайчиков».

— Одна там немножко такая веселая получилась, а вторая более серьезная. — рассказал он.

Букмекеры прогнозировали Беларуси 36-е место.