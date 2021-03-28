Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 март – Sputnik. Министр Культуры Беларуси Анатолий в эфире телеканала ОНТ высказался об отстранении Беларуси от песенного конкурса "Евровидение", по его мнению, переживать не стоит, ведь в стране есть "Славянский базар".

"Я бы не стал беспокоиться об этом… Потому что, на мой взгляд, особенно в последние году песенный конкурс "Евровидение" стал несколько подменять общечеловеческие понятия. Международный фестиваль "Славянский базар", который каждый год проходит в Витебске при поддержке руководства государства – вот это конкурс, вот это настоящее мастерство", - считает министр.

Он добавил, что дело совсем не в песне, а "дело в другом", а время все расставит по своим местам.

Что говорят "Галасы ЗМеста"?

Руководитель творческого коллектива Дмитрий Бутаков поделился, что от решения Европейского вещательного союза у него осталось "двоякое чувство".

"Раз так настаивали заменить – не вопрос, заменим. И мы заменили с таким смыслом – раз в предыдущей песне вы что-то нашли, то мы написали песню на песню. Чтобы это ощущение усилить. Получается, не песня важна, а просто то, что мы из Беларуси. Были бы из другой страны, шума и ажиотажа не было бы", - сказал Бутаков.

Музыкант также рассказал, что получил немало звонков от журналистов, некоторые злорадствовали.

"С одной стороны, такое двоякое чувство, с другой стороны, камень с души упал. Журналисты сразу же звонили. Какие-то злорадно реагировали. Но, в основном, все нормально. Желали удачи", - поделился музыкант.

Скандал вокруг белорусской песни

Представителем Беларуси на конкурсе "Евровидение" была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Конкурс проходил без проведения национального отбора: победителей выбрала комиссия "Белтелерадиокомпании".

Песня вызвала неоднозначную реакцию среди телезрителей: менее чем за сутки собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков. Сами музыканты поблагодарили своих фанатов за проявленный интерес и поддержку.

11 марта стало известно, что организаторы "Евровидения" не пропустили белорусскую песню к участию в конкурсе, заявив, что в нынешнем виде музыкальная композиция "политизирована", ее необходимо поменять, иначе – дисквалификация.

Группа "Галасы ЗМеста" сообщила, что написала на конкурс сразу две новые песни . Выбрали одну - под названием "Песенка".

Как стало известно, в итоге и ее Европейский вещательный союз забраковал: Беларусь отстранили от участия в конкурсе "Евровидение".

Кто такие "Галасы ЗМеста"?

"После "известных событий" в Беларуси (протестов после выборов президента - Sputnik) музыканты решили создать новый проект под названием "Галасы ЗМеста". Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город. Также создали и свой Ютуб-канал", - говорится в сообщении Белтелерадиокомпании.

Барановичский коллектив из пяти экс-кавээнщиков прославился после протестов в Беларуси. В начале зимы 2020 года группа выступила с музыкальным шоу на подмостках Купаловского театра.

Сатирический бэнд (так позиционируют себя музыканты) с фронтменом Дмитрием Бутаковым пишет песни, которые в саркастической форме показывают участников протестов оппозиции. Коллектив известен своими сатирическими каверами на хиты "Перемен", "Купалинка" и многими другими. Также у группы есть своя песня "Координационный совет", где звучат имена Павла Латушко, Светланы Тихановской и других участников КС.

Своим творчество группа делится на YouTube-канале, где уже больше 20 тысяч подписчиков.

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