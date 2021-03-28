Источник материала: БT

Конкурсанты приехали из разных уголков Беларуси

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Купаловский театр набирает новых актеров В Купаловском театре проходит кастинг актеров. Только за один день он собрал более трех десятков претендентов на место в труппе. Среди них - профессиональные и...

В Купаловском театре проходит кастинг актеров. Только за один день он собрал более трех десятков претендентов на место в труппе. Среди них - профессиональные и начинающие артисты, которые подготовили на суд жюри монологи, басни, а некоторые участники представили настоящие мини-постановки с декорациями и реквизитом.Есть среди участников и те, кто десятки лет проработал в российских театрах. Номера оценивают знаменитые актеры Купаловского: Геннадий Овсянников, Зинаида Зубкова, Тамара Миронова, Ольга Нефедова.После того, как труппа легендарного Купаловского наполнится новыми именами, оживет и его репертуар. Пока в афише значатся два спектакля - "Павлинка" и "Вечер". Премьеру новой постановки стоит ждать уже этой осенью.