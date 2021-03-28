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Купаловский театр набирает новых актеров

28.03.2021 14:41 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

В Купаловском театре проходит кастинг актеров. Только за один день он собрал более трех десятков претендентов на место в труппе. Среди них - профессиональные и начинающие артисты, которые подготовили на суд жюри монологи, басни, а некоторые участники представили настоящие мини-постановки с декорациями и реквизитом.

Конкурсанты приехали из разных уголков Беларуси

Есть среди участников и те, кто десятки лет проработал в российских театрах. Номера оценивают знаменитые актеры Купаловского:  Геннадий Овсянников, Зинаида Зубкова, Тамара Миронова, Ольга Нефедова.

Купаловский театр открыл свой 101-й театральный сезон

После того, как труппа легендарного Купаловского наполнится новыми именами, оживет и его репертуар. Пока в афише значатся два спектакля - "Павлинка" и "Вечер". Премьеру новой постановки  стоит ждать уже этой осенью.

 
 
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В Купаловском театре проходит кастинг актеров. Только за один день он собрал более трех десятков претендентов на место в труппе. Среди них - профессиональные и...
 
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