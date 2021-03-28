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Купаловский театр набирает новых актеров
28.03.2021 14:41 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTВ Купаловском театре проходит кастинг актеров. Только за один день он собрал более трех десятков претендентов на место в труппе. Среди них - профессиональные и начинающие артисты, которые подготовили на суд жюри монологи, басни, а некоторые участники представили настоящие мини-постановки с декорациями и реквизитом.
Конкурсанты приехали из разных уголков БеларусиЕсть среди участников и те, кто десятки лет проработал в российских театрах. Номера оценивают знаменитые актеры Купаловского: Геннадий Овсянников, Зинаида Зубкова, Тамара Миронова, Ольга Нефедова.
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