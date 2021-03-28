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ЕВС не комментирует причины отстранения Беларуси от конкурса "Евровидение"
28.03.2021 19:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз не дает дополнительных разъяснений по поводу дисквалификации Беларуси с песенного конкурса "Евровидение", передает "СБ. Беларусь сегодня".
В частности, не поступили ответы на вопросы о том, проводился ли лингвистический анализ песни, а если да, то почему не опубликованы результаты.
Как передает издание, ответы получены не были.
“Мы отсылаем вас к нашему предыдущему заявлению и пока не даем никаких дополнительных комментариев", – пришел ответ из пресс-службы Европейского вещательного союза.
Скандал вокруг белорусской песни
Представителем Беларуси на конкурсе "Евровидение" была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Конкурс проходил без проведения национального отбора: победителей выбрала комиссия "Белтелерадиокомпании".
Песня вызвала неоднозначную реакцию среди телезрителей: менее чем за сутки собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков. Сами музыканты поблагодарили своих фанатов за проявленный интерес и поддержку.
11 марта стало известно, что организаторы "Евровидения"
Группа "Галасы ЗМеста" сообщила, что написала на конкурс
Как стало известно, в итоге и ее Европейский вещательный союз
Кто такие "Галасы ЗМеста"?
"После "известных событий" в Беларуси (протестов после выборов президента - Sputnik) музыканты решили создать новый проект под названием "Галасы ЗМеста". Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город. Также создали и свой Ютуб-канал", - говорится в сообщении Белтелерадиокомпании.
Барановичский коллектив из пяти экс-кавээнщиков прославился после протестов в Беларуси. В начале зимы 2020 года группа выступила с музыкальным шоу на подмостках Купаловского театра.
Сатирический бэнд (так позиционируют себя музыканты) с фронтменом Дмитрием Бутаковым пишет песни, которые в саркастической форме показывают участников протестов оппозиции. Коллектив известен своими сатирическими каверами на хиты "Перемен", "Купалинка" и многими другими. Также у группы есть своя песня "Координационный совет", где звучат имена Павла Латушко, Светланы Тихановской и других участников КС.
Своим творчество группа делится на YouTube-канале, где уже больше 20 тысяч подписчиков.
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Европейский вещательный союз не дал ответа на вопрос о том, проводился ли лингвистический анализ песни белорусских конкурсантов "Галасы ЗМеста".
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