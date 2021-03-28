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ЕВС не комментирует причины отстранения Беларуси от конкурса "Евровидение"

28.03.2021 19:39 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 мар – Sputnik. Европейский вещательный союз не дает дополнительных разъяснений по поводу дисквалификации Беларуси с песенного конкурса "Евровидение", передает "СБ. Беларусь сегодня".

В частности, не поступили ответы на вопросы о том, проводился ли лингвистический анализ песни, а если да, то почему не опубликованы результаты.

Как передает издание, ответы получены не были.

“Мы отсылаем вас к нашему предыдущему заявлению и пока не даем никаких дополнительных комментариев", – пришел ответ из пресс-службы Европейского вещательного союза.

Скандал вокруг белорусской песни

Представителем Беларуси на конкурсе "Евровидение" была выбрана группа "Галасы ЗМеста" (Galasy ZMesta) с песней "Я научу тебя". Конкурс проходил без проведения национального отбора: победителей выбрала комиссия "Белтелерадиокомпании".

Песня вызвала неоднозначную реакцию среди телезрителей: менее чем за сутки собрала более полумиллиона просмотров, 7,1 тысячи лайков против 42 тысяч дизлайков. Сами музыканты поблагодарили своих фанатов за проявленный интерес и поддержку.

11 марта стало известно, что организаторы "Евровидения" не пропустили белорусскую песню к участию в конкурсе, заявив, что в нынешнем виде музыкальная композиция "политизирована", ее необходимо поменять, иначе – дисквалификация.

Группа "Галасы ЗМеста" сообщила, что написала на конкурс сразу две новые песни. Выбрали одну - под названием "Песенка".

Как стало известно, в итоге и ее Европейский вещательный союз забраковал: Беларусь отстранили от участия в конкурсе "Евровидение".

Кто такие "Галасы ЗМеста"?

"После "известных событий" в Беларуси (протестов после выборов президента - Sputnik) музыканты решили создать новый проект под названием "Галасы ЗМеста". Толкование двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Ведь игра слов: змест – содержание, смысл, и место – небольшой провинциальный город. Также создали и свой Ютуб-канал", - говорится в сообщении Белтелерадиокомпании.

Барановичский коллектив из пяти экс-кавээнщиков прославился после протестов в Беларуси. В начале зимы 2020 года группа выступила с музыкальным шоу на подмостках Купаловского театра.

Сатирический бэнд (так позиционируют себя музыканты) с фронтменом Дмитрием Бутаковым пишет песни, которые в саркастической форме показывают участников протестов оппозиции. Коллектив известен своими сатирическими каверами на хиты "Перемен", "Купалинка" и многими другими. Также у группы есть своя песня "Координационный совет", где звучат имена Павла Латушко, Светланы Тихановской и других участников КС.

Своим творчество группа делится на YouTube-канале, где уже больше 20 тысяч подписчиков.

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Теги: Минск
 
 
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Европейский вещательный союз не дал ответа на вопрос о том, проводился ли лингвистический анализ песни белорусских конкурсантов "Галасы ЗМеста".
 
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