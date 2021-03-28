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Песня про зайца уже 8-я на вкладке в тренде на YouTube
28.03.2021 20:47 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПродолжают поддерживать группу "Галасы ЗМеста" в комментариях пользователи интернета. Песня про зайца - уже восьмая на вкладке в тренде. А на YouTube-канале Агентства теленовостей ее уже посмотрели 154 тысячи человек!
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Продолжают поддерживать группу "Галасы ЗМеста" в комментариях пользователи интернета. Песня про зайца - уже восьмая на вкладке в тренде. А на YouTube-канале Агентства...
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