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Песня про зайца уже 8-я на вкладке в тренде на YouTube

28.03.2021 20:47 — Новости Культуры | БT  
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Источник материала: БT

Продолжают поддерживать группу "Галасы ЗМеста" в комментариях  пользователи интернета. Песня про зайца - уже восьмая на вкладке в тренде. А на YouTube-канале Агентства теленовостей ее уже посмотрели 154 тысячи человек!
 
Теги: Новости
 
 
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Продолжают поддерживать группу "Галасы ЗМеста" в комментариях  пользователи интернета. Песня про зайца - уже восьмая на вкладке в тренде. А на YouTube-канале Агентства...
 
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