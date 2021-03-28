Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что не так в текстах песен группы "Галасы ЗМеста", в ЕВС не разъяснили Что еще нужно услышать бравым сторонникам перемен, чтобы, наконец, признать внешнее управление протестами и координацию акций из других стран? Хотя не признавать...

Что еще нужно услышать бравым сторонникам перемен, чтобы, наконец, признать внешнее управление протестами и координацию акций из других стран? Хотя не признавать очевидного - это отличительная черта и западных лидеров, и тех, кто видит свою жизнь только в бело-красно-белых цветах. Двойные стандарты, к сожалению, сейчас мы видим не только в политике. Скандал в евровизионном доме - Беларусь отстранили от участия в конкурсе. Новая песня тех же музыкантов, группы "Галасы ЗМеста", по заявлению Европейского Вещательного Союза, который выступает организатором конкурса, "нарушает правила, гарантирующие, что конкурс не будет использован в чьих-либо интересах и что его репутация не будет подорвана".Впрочем, какая строчка или слова песенки про "Дудочку" или про "Зайчика" народной группы говорят о политике, белорусам сказать не могли. Как сплетничают в кулуарах ЕВС, мнения внутри референтной группы разделились - многие были готовы допустить "Галасы" на конкурс. Но тут в дело вступили наши старые БЧБ-знакомые. Контрольная группа и управляющий совет поддались давлению армии интернет-троллей. Это дело у них давно поставлено на поток по всем вопросам. Схему работы полностью разложили в недавнем выпуске проекта "Понятная политика".Долгие годы песня от Беларуси на "Евровидении" была предметом споров и раздоров. На этапе отбора ссорились конкурсанты. Всегда были недовольные результатами голосования или решением жюри. И вот, наконец-то, свершилось. Беларусь не едет на "Евровидение" - и довольны абсолютно все! Критики, которые из кожи вон лезли, чтобы не допустить участников, белорусы, которые утвердились в политической тональности конкурса. И группа, которая еще полгода назад о такой популярности и не мечтала. Судите сами, сейчас мы занимаем 8-е место в трендах на YouTube более чем 150 тысячами прослушиваний соответственно.Будем откровенны, музыкантам, конечно, могли помочь с написанием "нейтрального" текста, но это бы значило заставить творческих людей наступить на горло собственной песне. Чего, конечно, от них и добивались. С другой стороны, никто до сих пор внятно не может объяснить, что не так в текстах про дудочку и зайчика. В песне, как известно, каждый слышит то, что хочет слышать.