Площадь без «Столицы», сад вместо Dana Mall и БЧБ-флаг в центре. Вот Минск начала 2000-х

Источник материала: Tut.by

Помните, как выглядела площадь Независимости, когда на ней еще не построили подземный торговый центр «Столица»? А как строилась станция метро «Борисовский тракт»? Пользователь TUT.BY lazy прислал в редакцию фотографии начала 2000-х. Посмотрите, как изменился город за последние 20 лет.

Поиск! Мы ищем старые фото Минска из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались.

Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Можно — начало 2000-х.

Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!