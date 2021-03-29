Площадь без «Столицы», сад вместо Dana Mall и БЧБ-флаг в центре. Вот Минск начала 2000-х
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
Помните, как выглядела площадь Независимости, когда на ней еще не построили подземный торговый центр «Столица»? А как строилась станция метро «Борисовский тракт»? Пользователь TUT.BY lazy прислал в редакцию фотографии начала 2000-х. Посмотрите, как изменился город за последние 20 лет. Площадь Независимости без торгового комплекса «Столица»
Поиск! Мы ищем
из альбомов горожан, которые еще нигде не публиковались. старые фото Минска
Что нам интересно? Как строились знаковые здания, как проходили праздники во дворах и в центре, как выглядели парки, магазины, улицы, рынки (в общем, интересна городская жизнь). Время: советские годы и 1990-е. Можно — начало 2000-х.
Если у вас есть что показать стране, присылайте на snezhana@tutby.com со своими комментариями. Опубликуем самое любопытное!
Новое здание центрального железнодорожного вокзала в Минске открыли в декабре 2000 года. Вероятно, это фото было сделано в 2001-м: по свидетельству автора снимка, вокзал уже работал, а вот территорию рядом еще благоустраивали Почти такой же снимок, как в начале подборки. Только здесь можно рассмотреть военный грузовик ГАЗ-53 Cквер «у Феликса», как называла молодежь 1990-х и начала 2000-х это место
Перекресток проспекта Франциска Скорины и улицы Козлова
Штаб-квартира БНФ на улице Варвашени (теперь — проспект Машерова)
Улица Красная, вид на площадь Якуба Коласа
Бар «Друкар» на улице Красная
Вид на Комаровский рынок, вероятно, со стороны улицы Кульман
Академия наук, видно, что по главному проспекту столицы в центре еще ходят троллейбусы
Кинотеатр «Смена» на улице Догобродская, его закроют в 2002-м 15-й корпус БНТУ, строится станция метро «Борисовский тракт»
Яблоневые сады в районе станции метро «Восток»
Справа от Слепянского канала сейчас находится Национальная библиотека
Автовокзал «Московский», который снесут в 2014-м ради амбициозной стройки «Газпромцентра», которая превратится в долгострой Верхняя часть вентшахт в районе станции метро «Восток». Где-то здесь сейчас стоит торговый центр Dana Mall Рынок, на месте которого сейчас находится «МакДональдс». Справа — Логойский тракт, на переднем плане улица Гамарника
Начало строительства будущего комплекса Всехсвятского храма
Логойский тракт и старые киоски с проездными билетами
Универмаг «Беларусь», вид с Долгобродской
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните, как выглядела площадь Независимости, когда на ней еще не построили подземный торговый центр «Столица»? А как строилась станция метро «Борисовский тракт»?...
Беларусам посоветовали бежать в банкоматы за валютой. Чалый объясняет, есть ли в этом смысл
14:50,
KYKY
Пейзаж дня. Красивое воскресное утро над Минском
13:32,
Салiдарнасць
«Режим не в той позиции, чтобы открывать новый фронт». Почему власти ополчились на поляков?
11:26,
UDF
Уменьшить порции, разобраться с причинами переедания. Секреты Кати, похудевшей на 15 кг
08:01,
Tut.by
Могилевскую журналистку Алину Скребунову будут судить за интервью телеканалу «Белсат»
17:14,
Tut.by
«Як я правёў 27 сакавіка». Салiгорск: «Забралі ўсе тэлефоны. У тым ліку старыя і не працуючыя»
09:11,
Салiдарнасць
Амбсада ЗША ў Мінску: «Прадастаўленне беларусам магчымасці мірна збірацца адкрые праўду»
14:52,
Салiдарнасць
Мнение: «Для режима нет новостей страшней»
21:02,
Салiдарнасць
Бодибилдер лета-2020: «Я плачу, когда читаю новости из Беларуси»
10:26,
Салiдарнасць
В феврале рекордно упали реальные пенсии. Их рассчитывают с поправкой на инфляцию
10:10,
Tut.by
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы