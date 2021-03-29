Министр культуры об отстранении Беларуси от «Евровидения»: «Славянский базар» - вот это настоящие конкурсы

Источник материала: Tut.by

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич прокомментировал решение об отстранении Беларуси от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Он считает, что переживать из-за этого не стоит, и напомнил, что в Беларуси ежегодно проводится «Славянский базар», конкурсы в рамках которого он назвал «настоящим мастерством». Такое заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ .



Анатолий Маркевич. Фото: kultura.by

— Вы знаете, я не стал бы переживать по этому поводу. Преодолеем мы данные трудности, несуразности, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия. Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год при поддержке руководства страны проводится в чудесном городе Витебске, — вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство. И мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой чудесной площадкой. А мы понимаем, наверное, что дело, может, не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места, — заявил министр культуры.

Напомним, 26 марта организаторы «Евровидения» сообщили , что новая песня группы «Галасы ЗМеста», которую предложил Минск, по мнению организаторов, снова оказалась несоответствующей правилам конкурса, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году.