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Министр культуры об отстранении Беларуси от «Евровидения»: «Славянский базар» - вот это настоящие конкурсы

29.03.2021 08:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич прокомментировал решение об отстранении Беларуси от участия в музыкальном конкурсе «Евровидение» в этом году. Он считает, что переживать из-за этого не стоит, и напомнил, что в Беларуси ежегодно проводится «Славянский базар», конкурсы в рамках которого он назвал «настоящим мастерством». Такое заявление он сделал в эфире телеканала ОНТ.


Анатолий Маркевич. Фото: kultura.by

— Вы знаете, я не стал бы переживать по этому поводу. Преодолеем мы данные трудности, несуразности, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние годы, конкурс «Евровидение» стал несколько подменять общечеловеческие понятия. Международный фестиваль «Славянский базар», который каждый год при поддержке руководства страны проводится в чудесном городе Витебске, — вот это настоящие конкурсы, вот это настоящее мастерство. И мы гордимся тем, что наша страна становится вот такой чудесной площадкой. А мы понимаем, наверное, что дело, может, не в песне, а дело в другом. Время расставит все на свои места, — заявил министр культуры.

Напомним, 26 марта организаторы «Евровидения» сообщили, что новая песня группы «Галасы ЗМеста», которую предложил Минск, по мнению организаторов, снова оказалась несоответствующей правилам конкурса, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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- Вы знаете, я не стал бы переживать по этому поводу. Преодолеем мы данные трудности, несуразности, которые возникли. Потому что, на мой взгляд, особенно в последние...
 
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