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Умер лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий
30.03.2021 06:47 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Музыкант и лидер группы «Старый приятель» Александр Зарецкий умер на 54-м году жизни в результате инфаркта. В прошлую пятницу артист впал в кому, сообщили
«Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», — пояснили в пресс-службе.
Группа «Старый приятель» была создана в 1995 году пианистом Александром Зарецким и певцом и гитаристом Андреем Шуриковым. Спустя год вышел первый альбом, в который вошла песня Зарецкого «Новый день календаря». Она стала одним из хитов группы. На счету коллектива несколько альбомов, последний из них — «Время» — вышел в 2020 году.
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«Инфаркт послековидный. Он скончался в больнице, был в коме», - пояснили в пресс-службе.
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