Витебляне могут получить бесплатные билеты в драмтеатр и филармонию. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

Драмтеатр и областная филармония подготовили для жителей Витебска акции: билет на концерт или спектакль можно получить бесплатно.

Витебская областная филармония проводит акцию «1+1=3». В апреле, покупая два билета на концерт, третий вы получаете бесплатно. Но это касается только концертов с участием артистов филармонии, а не гостей. Акция приурочена к Международному дню культуры, который отмечается 15 апреля.

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа ввел карту лояльности. Ее можно получить при покупке билетов на вечерние спектакли. При накоплении на ней четырех штампов зритель получит пригласительный билет на любой спектакль. Карта не имеет срока действия, при ее закрытии можно получить следующую.