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Витебляне могут получить бесплатные билеты в драмтеатр и филармонию. Рассказываем как
30.03.2021 10:51 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Драмтеатр и областная филармония подготовили для жителей Витебска акции: билет на концерт или спектакль можно получить бесплатно.
Витебская областная филармония
Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа
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Драмтеатр и областная филармония подготовили акции.
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