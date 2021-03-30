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В Национальной библиотеке проходит выставка "Пока растет трава в Беларуси"
30.03.2021 18:43 — Новости Культуры | БT
Источник материала: БTПалитра весны на картинах белорусских художников. В зале Национальной библиотеки проходит философская выставка акварели и графики "Пока растет трава в Беларуси". В этом году выставка впервые подготовлена как итог конкурса, в котором участвовали знаменитые и молодые художники, студенты и просто любители изобразительного искусства.
На полотнах луговое разнотравье, камыш, мох, ягодник, нежные ростки и скромные сухоцветыВесенняя палитра отражена в работах белорусских акварелистов, среди которых Владимир Рынкевич, Александр Квятковский, Вера Ковзанович, Николай Овчинников. Посетить экспозицию в Национальной библиотеке можно до 15 мая.
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Палитра весны на картинах белорусских художников. В зале Национальной библиотеки проходит философская выставка акварели и графики "Пока растет трава в Беларуси"....
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