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В Бресте не будет фестиваля Millennium. Он пройдет онлайн
30.03.2021 18:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium пройдет в онлайн-формате, несмотря на уже проделанный большой объем подготовительной работы. Об этом сообщил мэр Бреста Александр Рогачук.
— Это совместное решение горисполкома, санитарных служб и ООО «Фестивали бай» принято с целью не подвергать опасности здоровье людей (специалисты прогнозируют возможность третьей волны COVID-19).
Из-за изменения формата конкурса участникам, которые планировали приехать, до 8 апреля нужно записать видео конкурсного номера и отправить в оргкомитет. Все видео конкурсантов будут размещены на
Торжественная церемония открытия, награждение победителей, закрытие и гала-концерт сильнейших конкурсантов состоятся в прямом эфире.
Следить за новостями, задать вопросы организаторам и получить обратную связь можно на сайте festivali.by и в социальных сетях.
В феврале, напомним,
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Торжественная церемония открытия, награждение победителей, закрытие и гала-концерт сильнейших конкурсантов состоятся в прямом эфире.
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