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В Бресте не будет фестиваля Millennium. Он пройдет онлайн

30.03.2021 18:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международный многожанровый фестиваль-конкурс творчества Millennium пройдет в онлайн-формате, несмотря на уже проделанный большой объем подготовительной работы. Об этом сообщил мэр Бреста Александр Рогачук.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

— Это совместное решение горисполкома, санитарных служб и ООО «Фестивали бай» принято с целью не подвергать опасности здоровье людей (специалисты прогнозируют возможность третьей волны COVID-19).

Из-за изменения формата конкурса участникам, которые планировали приехать, до 8 апреля нужно записать видео конкурсного номера и отправить в оргкомитет. Все видео конкурсантов будут размещены на канале FestivaliBY. С 14 по 18 апреля можно будет увидеть конкурсные номера.

Торжественная церемония открытия, награждение победителей, закрытие и гала-концерт сильнейших конкурсантов состоятся в прямом эфире.

Следить за новостями, задать вопросы организаторам и получить обратную связь можно на сайте festivali.by и в социальных сетях.

В феврале, напомним, сообщалось, что к тому моменту принять участие в форуме уже изъявили желание конкурсанты из 11 стран. Местом его проведения тогда выбрали спорткомплекс «Виктория».

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Торжественная церемония открытия, награждение победителей, закрытие и гала-концерт сильнейших конкурсантов состоятся в прямом эфире.
 
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