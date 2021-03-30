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Организаторы «Славянского базара» и его ведущий Дмитрий Губерниев ответили на призывы игнорировать фестиваль
30.03.2021 21:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Волна обращений, которые массово стали получать артисты в своих аккаунтах, мешает подготовке фестиваля», — так
Организаторы пишут, что фестивалю уже тридцать лет и все эти годы он остается верен девизу «Через искусство — к миру и взаимопониманию». Подготовка к фестивалю начинается задолго до его начала, что позволяет собрать в городе различных артистов и коллективы.
Кто отказался?
Среди тех, кого организаторы «Славянского базара» анонсировали в предварительной афише на сайте фестиваля, в частности, такие имена: украинские исполнители Maruv, Олег Винник, Элина Иващенко, певец из Казахстана Димаш Кудайберген, звезда из Грузии Вахтанг Кикабидзе, российские артисты Стас Пьеха, Александр Буйнов, Анита Цой, Михаил Галустян, Зара, Алина Артц, Сергей Пенкин, Emin, израильский джазмен Леонид Пташка.
После того как появилась программа фестиваля, витебляне и жители других городов Беларуси стали писать артистам в соцсетях и просить их не приезжать на «Славянский базар» — в связи с политическим кризисом в Беларуси.
Известно, что от участия в фестивале отказались группа «Рондо» с ее фронтменом Александром Ивановым, Михаил Галустян, украинская певица Maruv, белорусский певец
Кто приедет?
Глупостью
Позицию Алехно разделяет и многолетний ведущий фестиваля — российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
— Я много лет езжу на «Славянский базар», и приглашение мне присылает не президент Беларуси или его администрация, а оргкомитет фестиваля. И люди, которые его организуют, — это не только представители Республики Беларусь, это еще и представители России, Украины и многих других республик. Я каждый раз нахожусь там как дома. Мы прежде всего работаем для людей, а не для власти, —
Организаторы фестиваля надеются, что «массовые информационные действия в социальных сетях» не омрачат «встречу артиста и по-настоящему искреннего зрителя».
— Творчество и взаимное уважение всегда отличали фестивальную атмосферу Витебска. Приглашаем всех в июле убедиться в этом лично!
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Организаторы «Славянского базара» и его ведущий Дмитрий Губерниев ответили на призывы игнорировать фестиваль
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