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Исследование о Кастусе Калиновском и рождении белорусской нации названо лучшей исторической книгой года

31.03.2021 12:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский ПЭН-центр назвал обладателя премии имени Франтишка Богушевича. Им стал писатель и журналист Сергей Абламейко. Премией отмечена его книга «Каліноўскі і палітычнае нараджэнне Беларусі».


Фото: pen-centre.by

В своей книге Абламейко по-новому осмыслил процесс рождения модерной белорусской нации за последние более чем 200 лет.

В прошлом году лауреатом премии стал доктор исторических наук Алесь Смолянчук. Премией была отмечена его книга «Раман Скірмунт (1868−1939): жыццяпіс грамадзяніна Краю».

Премия имени Франтишка Богушевича — ежегодная литературная премия, основанная в 1994 году. Традиционно присуждается за выдающуюся историческую прозу, которая способствует пробуждению исторического сознания и национальной независимости читателей.

 
 
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Белорусский ПЭН-центр назвал обладателя премии имени Франтишка Богушевича. Им стал писатель и журналист Сергей Абламейко. Премией отмечена его книга «Каліноўскі...
 
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