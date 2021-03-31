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Исследование о Кастусе Калиновском и рождении белорусской нации названо лучшей исторической книгой года
31.03.2021 12:57 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусский ПЭН-центр
В своей книге Абламейко по-новому осмыслил процесс рождения модерной белорусской нации за последние более чем 200 лет.
В прошлом году лауреатом премии стал доктор исторических наук Алесь Смолянчук. Премией была
Премия имени Франтишка Богушевича — ежегодная литературная премия, основанная в 1994 году. Традиционно присуждается за выдающуюся историческую прозу, которая способствует пробуждению исторического сознания и национальной независимости читателей.
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Исследование о Кастусе Калиновском и рождении белорусской нации названо лучшей исторической книгой года
Белорусский ПЭН-центр назвал обладателя премии имени Франтишка Богушевича. Им стал писатель и журналист Сергей Абламейко. Премией отмечена его книга «Каліноўскі...
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