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Тест по новостям: они настоящие или наша выдумка к 1 апреля?

01.04.2021 07:07 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если раньше мы смеялись над какими-то явно фейковыми новостями о звездах или утятах и только 1 апреля, то сейчас каждое сообщение от СМИ сразу воспринимается с недоверием. После событий 2020 года количество невероятных (во всех отношениях) новостей возросло до таких же невероятных количеств. Порой сложно разобрать, что реально, а что нет (вспомните хотя бы наш тест о судах). В общем, к Дню дураков подготовили вам испытание: отличите в тесте, где настоящий заголовок к новости, а где — выдуманный нами.

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Теги: Новости
 
 
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К Дню дураков подготовили вам испытание: отличите в тесте, где настоящий заголовок к новости, а где - выдуманный нами.
 
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