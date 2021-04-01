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Тест по новостям: они настоящие или наша выдумка к 1 апреля?
01.04.2021 07:07 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Если раньше мы смеялись над какими-то явно фейковыми новостями о звездах или утятах и только 1 апреля, то сейчас каждое сообщение от СМИ сразу воспринимается с недоверием. После событий 2020 года количество невероятных (во всех отношениях) новостей возросло до таких же невероятных количеств. Порой сложно разобрать, что реально, а что нет (вспомните хотя бы наш
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