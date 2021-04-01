Тест по новостям: они настоящие или наша выдумка к 1 апреля?

Источник материала: Tut.by

Если раньше мы смеялись над какими-то явно фейковыми новостями о звездах или утятах и только 1 апреля, то сейчас каждое сообщение от СМИ сразу воспринимается с недоверием. После событий 2020 года количество невероятных (во всех отношениях) новостей возросло до таких же невероятных количеств. Порой сложно разобрать, что реально, а что нет (вспомните хотя бы наш тест о судах ). В общем, к Дню дураков подготовили вам испытание: отличите в тесте, где настоящий заголовок к новости, а где — выдуманный нами.