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В Витебске так тепло, что взошли тюльпаны и зацвели примулы
01.04.2021 08:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске в последнее время установилась теплая погода. Она способствует раннему цветению и прорастанию растений. «Народные новости Витебска»
На приусадебных участках в конце марта зацвели примулы и зазеленели луковицы тюльпанов. А на вербе уже давно распустились «котики».
Однако весенняя погода капризна и непредсказуема. В первый день апреля в Витебске днем ожидается до 11 градусов тепла. Но уже на следующий день похолодает, и в
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Однако весенняя погода капризна и непредсказуема. В первый день апреля в Витебске днем до 11 градусов тепла. Но уже на следующий день похолодает, и в прогнозе мокрый...
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