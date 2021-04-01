В Витебске так тепло, что взошли тюльпаны и зацвели примулы

Источник материала: Tut.by

В Витебске в последнее время установилась теплая погода. Она способствует раннему цветению и прорастанию растений. «Народные новости Витебска» заметили на клумбах первоцветы.





На приусадебных участках в конце марта зацвели примулы и зазеленели луковицы тюльпанов. А на вербе уже давно распустились «котики».









Однако весенняя погода капризна и непредсказуема. В первый день апреля в Витебске днем ожидается до 11 градусов тепла. Но уже на следующий день похолодает, и в прогнозе мокрый снег.