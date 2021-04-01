Уникальная афера. Как лже-полковник в СССР «загребал» миллионы

Источник материала: Tut.by

Осенью 1952 года в Главную вoенную прокуратуру СССР поступило дело, удивившее даже видавших виды прокуроров. Это было дело о воинской части УВС-1, которой командовал полковник Павленко. В ходе расследования выяснилось: такой части… нет в природе! Как никогда не было и самого полковника Павленко.



Николай Павленко. Фото: aif.by

Но был старший лейтенант Николай Павленко, которого 27 июня 1941 г. назначили на должность помощника инженера 2-го стрелкового корпуса. Вместе с частью он отступил до Вязьмы, а затем подделал командировочное удостоверение и добрался в тыл до Твери уже в чине капитана.

Незаконное формирование

Павленко собрал несколько криминальных специалистов, сформировал комплект поддельных документов, печатей и организовал участок военно-строительных работ (УВСР). Группа пополнялась дезертирами, отставшими от частей солдатами. Рядовой состав даже не догадывался о незаконности данного формирования. УВСР брал подряды на строительные работы, прибыль за выполнение которых делилась между верхушкой и самим Павленко, а незначительная часть «капала» рядовым рабочим.

В представлении к награде аферист изображен героем: «Во время летней наступательной операции 1944 г. тов. Павленко со своими строительными командами проводили работы в непосредственной близости под огнем противника, выполняя работы в срок, тем самым давая возможность частям авиации вести боевую работу в хороших жилищных условиях. Во время ликвидации окруженной немецкой группировки в районе Минска тов. Павленко со своими подразделениями участвовал в обороне Березинской переправы и в боях у м. Березино, южнее Минска и Свислочи».

Военные строители — незаметные герои Великой Отечественной. Десятки тысяч людей строили укрепления, возводили временные жилища для военных, строили аэродромы и т.д. Поэтому у вышестоящего командования не было никаких сомнений в том, что Николай Максимович Павленко, начальник участка восстановительных работ, заслуживает ордена Красной Звезды.

Послевоенное лихолетье

После войны Павленко жаждал масштаба и в 1948 г. организовал уникальную аферу. Он собрал своих бывших «сослуживцев» и по отработанной схеме создал управление военного строительства № 1. У УВС-1 открылись строительные площадки на территории Украины, Беларуси, Молдовы и велась активная строительная деятельность по контрактам. Павленко выдавал себя уже за полковника-фронтовика. Потому его хорошо принимали в различных организациях. Основой доходов было использование дешевой рабочей силы. Наемные работники практически превратились в крепостных. У них отнимали паспорта, задерживали зарплату.

Рухнуло же все из-за мелочи. В стране распространяли облигации госзайма, и УВС-1 тоже включился в процесс. В одной из подрядных организаций, работавших с УВС-1, собрали деньги, но облигаций выдали меньше, чем могли. А один из обиженных рабочих, недолго думая, написал жалобу на имя самого Клима Ворошилова. За дело взялась прокуратура с целью выяснить, что за непорядочные руководители обижают честного советского труженика. Когда стали разбираться, то просто отказывались верить, что на территории СССР существует воинская часть со всеми атрибутами, боевым знаменем, которая в действительности является конторой махинаторов.

14 ноября 1952 г. сразу в пяти республиках, где Павленко вел свою деятельность, начались аресты. Всего были задержаны около 300 человек. Выяснили, что были заключены договоры на сумму 38 717 600 руб.

4 апреля 1955 г. трибунал огласил приговор: 16 подельников Павленко получили сроки от 5 до 20 лет лишения свободы, а самого его приговорили к расстрелу.