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В Полоцке появился бесплатный аудиогид для туристов
01.04.2021 10:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке появился бесплатный мобильный аудиогид для экскурсий по историческому центру,
Аудиогид познакомит вас с главными достопримечательностями исторического центра Полоцка. Вы посетите Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидите Софийский собор, бывшую лютеранскую кирху, ансамбль площади Свободы, застройку Нижне-Покровской улицы и т.д.
С аудиогидом можно пройти весь маршрут, а можно выбрать только некоторые объекты — запись с рассказом загрузится при приближении к нему.
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Аудиогид познакомит вас с главными достопримечательностями исторического центра Полоцка. Вы посетите Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидите...
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