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В Полоцке появился бесплатный аудиогид для туристов

01.04.2021 10:15 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке появился бесплатный мобильный аудиогид для экскурсий по историческому центру, сообщает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.


Памятник Франциску Скорине в Полоцке. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Аудиогид познакомит вас с главными достопримечательностями исторического центра Полоцка. Вы посетите Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидите Софийский собор, бывшую лютеранскую кирху, ансамбль площади Свободы, застройку Нижне-Покровской улицы и т.д.

С аудиогидом можно пройти весь маршрут, а можно выбрать только некоторые объекты — запись с рассказом загрузится при приближении к нему.

Аудиогид работает на платформе izi.Travel.

Чтобы получить доступ к экскурсии, установите приложение на свой смартфон и откройте тур. Вы можете запустить его онлайн, используя мобильный интернет, либо предварительно скачать тур на телефон и открыть на месте в режиме офлайн.

Ссылки для скачивания: iOS и Android.

 
 
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Аудиогид познакомит вас с главными достопримечательностями исторического центра Полоцка. Вы посетите Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидите...
 
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