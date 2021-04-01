В Полоцке появился бесплатный аудиогид для туристов

Источник материала: Tut.by

В Полоцке появился бесплатный мобильный аудиогид для экскурсий по историческому центру, сообщает Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник.



Памятник Франциску Скорине в Полоцке. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Аудиогид познакомит вас с главными достопримечательностями исторического центра Полоцка. Вы посетите Верхний замок, Нижний замок с валом Ивана Грозного, увидите Софийский собор, бывшую лютеранскую кирху, ансамбль площади Свободы, застройку Нижне-Покровской улицы и т.д.

С аудиогидом можно пройти весь маршрут, а можно выбрать только некоторые объекты — запись с рассказом загрузится при приближении к нему.

Аудиогид работает на платформе izi.Travel. Чтобы получить доступ к экскурсии, установите приложение на свой смартфон и откройте тур. Вы можете запустить его онлайн, используя мобильный интернет, либо предварительно скачать тур на телефон и открыть на месте в режиме офлайн. Ссылки для скачивания: iOS и Android .