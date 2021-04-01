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ФСБ обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

01.04.2021 11:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Центр общественных связей ФСБ России впервые опубликовал уникальные архивные материалы по истории создания отряда особого назначения (ОСНАЗа). Этот отряд действовал при Всероссийской Чрезвычайной Комиссии.


Иосиф Сталин. Фото: Википедия

Среди рассекреченных документов оказалось письмо 1925 года. Его автор — председатель ОГПУ и основатель ВЧК Феликс Дзержинский. В нем он сообщает о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.

— Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас.

Также Дзержинский упомянул, что при выходе из театра стоял еще один «тип», который тоже читал объявление.

— Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите.

Формирование ОСНАЗа началось 1 апреля 1921 года. Главными задачами спецподразделения были «борьба с внутренними врагами Советской власти» и «защита завоеваний революции». В дальнейшем ОСНАЗ стал основой дивизии Особого назначения при Коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.

 
 
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Центр общественных связей ФСБ России впервые опубликовал уникальные архивные материалы по истории создания отряда особого назначения (ОСНАЗа). Этот отряд...
 
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