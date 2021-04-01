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ФСБ обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным
01.04.2021 11:43 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центр общественных связей ФСБ России впервые
Среди рассекреченных документов оказалось письмо 1925 года. Его автор — председатель ОГПУ и основатель ВЧК Феликс Дзержинский. В нем он сообщает о замеченной им слежке за Иосифом Сталиным.
— Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас.
Также Дзержинский упомянул, что при выходе из театра стоял еще один «тип», который тоже читал объявление.
— Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите.
Формирование ОСНАЗа началось 1 апреля 1921 года. Главными задачами спецподразделения были «борьба с внутренними врагами Советской власти» и «защита завоеваний революции». В дальнейшем ОСНАЗ стал основой дивизии Особого назначения при Коллегии ОГПУ СССР — будущей Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения (ОМСДОН) имени Дзержинского.
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