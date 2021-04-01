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Отменены результаты отбора на Национальную театральную премию. Среди участников были два спектакля купаловцев
01.04.2021 13:05 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство культуры отменило итоги отборочного тура Национальной театральной премии 2020 года и проведет новый отбор. Об этом
— В связи с многочисленными просьбами о продлении сроков принятия заявок на участие в республиканском конкурсе театрального искусства «Национальная театральная премия», поступивших в адрес Министерства культуры, принято решение о проведении республиканского конкурса театрального искусства «Национальная театральная премия» в 2021 году и об отмене итогов отборочного тура 2020 года, — сообщило министерство.
Отбор на Национальную театральную премию состоялся в 2020 году. Среди спектаклей, которые прошли отбор, были
Финальные мероприятия конкурса должны были пройти с сентября по декабрь 2020 года. Но они не состоялись.
Новый отборочный тур пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Второй этап, на котором будут подведены итоги конкурса, пройдет в сроки, установленные оргкомитетом.
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Отменены результаты отбора на Национальную театральную премию. Среди участников были два спектакля купаловцев
Министерство культуры отменило итоги отборочного тура Национальной театральной премии 2020 года и проведет новый отбор.
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