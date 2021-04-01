Сергей Лавров высказался по поводу неучастия Беларуси в «Евровидении»

Источник материала: Tut.by

Глава МИД РФ Сергей Лавров решение организаторов «Евровидения» не допустить Беларусь к участию в конкурсе назвал отвратительным. Об этом он заявил в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале , сообщает ТАСС .



Фото: mfa.gov.by

— Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс «Евровидение». То, что они сейчас вытворяют с белорусами, — это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: «Поскольку мы — непонятно какие, какие-то анонимные люди — в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую». Дают другую песню, и то же самое. Ну что это за искусство, что это за культура, что это за демократия? — сказал глава российского МИД.

По его словам, подобное решение организаторов «Евровидения» является ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет европейская культура.

Наша страна не будет участвовать в европейском песенном конкурсе в этом году. Организаторы «Евровидения» дважды забраковали песни, с которыми участники от Беларуси — группа «Галасы ЗМеста» — собирались ехать в мае в Нидерланды.

Решение о дисквалификации глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт назвал политически мотивированным.