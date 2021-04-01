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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вернисаж мультипликатора - к 50-летию белорусского анимационного кино Белорусскому анимационному кино - 50. Весь этот год пройдет под знаком большого юбилея. Проекты, посвященные легендарным мультипликаторам и самым любимым...

Белорусскому анимационному кино - 50. Весь этот год пройдет под знаком большого юбилея. Проекты, посвященные легендарным мультипликаторам и самым любимым анимационным лентам, начались.Накануне в Музее истории белорусского кино прошла творческая встреча с известным художником-мультипликатором, соавтором свыше двух десятков анимационных лент Аллой Матюшевской. В честь мастера популярного киножанра открыли именную выставку. Каким получился вернисаж, увиделаТо ли выставочный зал Музея кино, то ли сказочная мультстрана. И не сразу понятно, на что смотреть: на эскизы, раскадровки, сцены из готовых мультфильмов авторства героини вечера Аллы Матюшевской или на украшение ее работ. Сама по себе экспозиция - обрамление выставки - многочисленные инсталляции, стенды и витрины, фотозона с фантастическими качелями, волшебным зеркалом, мифическими цветами - уже настоящее событие. Такой большой театр в небольшом выставочном пространстве. Признательность за творчество художника-экспозитора художнику-мультипликатору.Для Аллы Матюшевской эта выставка стала сюрпризом от коллег. Сама ее не готовила, по вернисажам давно не ходит, не занимается и активным собственным анимационным творчеством, много лет не в штате "Беларусьфильма", но в летописи национальной киностудии. "Ложка для солдата", "Нестерка", "Рыбка с именем Нельзя" - автор одинаково убедительна в художественном прочтении как народных сказок, мифов и преданий народов мира, так и мировой классики. В двух десятках мультипликационных работ Матюшевской и те, которые принесли ей славу в Европе, может, даже в мире: с международными фестивальными отметками фильмы "Данте. Беатриче" и "Марк Шагал. Начало". О своем творческом старте Алла Анатольевна помнит как о вчерашнем дне.Анимационное белорусское золото Алла Матюшевская добывала в тандеме с режиссерами Еленой Петкевич, Игорем Волчеком, Михаилом Тумелем. Самая последняя из ее работ - "Жук" на музыку Модеста Мусоргского из цикла "Сказки старого пианино", совместный проект с Александром Ленкиным.В этом году отечественная мультипликация перелистывает страницу своей истории. 50 лет со дня основания жанра. Любовь зрителя как главное достояние. Но более точное подтверждение успеха - призовые награды и признание на международных кинофестивалях и форумах. Золото и Гран-при из стран бывшего Союза, Франции, Германии, Чехии и Польши.В полувековой сокровищнице белорусской анимации более 250 лент в разных техниках: кукольные, пластилиновые, рисованные, песочные. Это полный метр и сериалы. Развлекательные, просветительские и воспитательные фильмы. А начиналось все с мультфильма "Незнайка-поэт" Владимира Голикова. Работа 1971 года.Сегодня тот мультфильм под эгидой творческого объединения "Экран" уже раритет. В арсенале современных молодых мультипликаторов техника и технологии, которые соответствуют XXI столетию. Флеш-анимация, 3D. Но и старый хороший рисованный мультфильм будет жить - вывод от Аллы Матюшевской, выставка которой лучшее подтверждение этих слов.